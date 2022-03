„Krajští kriminalisté se zabývají závažnou trestnou činností hospodářského charakteru, kdy zveřejnění jakýchkoliv bližších informací by v tuto chvíli mohlo narušit probíhající vyšetřování,“ odpověděla k případu mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Vítkovice

Podle informací Deníku se vše točí kolem vítkovického fotbalu a jeho činovníků. Má jít o dřívější zneužití dotací na mládežnický fotbal z let 2017 až 2019. Do kauzy je zapleteno i několik trenérů.

„Určitě to nejsou klasičtí zločinci. Neřídili to – od toho tam byli jiní. Ani si nemyslím, že z toho něco extra měli. Spíše šlo o fotbalové srdcaře. Ale museli vědět, že to, co dělají, není v pořádku,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s případem.

Trenéři

Obvinění trenéři měli brát neobvykle vysoké platy a odměny, z nichž část blíže nespecifikovaným způsobem vraceli do fotbalové pokladny. Tyto částky byly poté využívány k financování jiných fotbalových aktivit. Další cesta údajně vedla přes firmu zajišťující služby. Peníze se do klubu vrátily přes poměrně komplikované ekonomické vztahy. Policisté také prověřují, zda finance nebyly využity i mimo fotbalový klub.

„Vím o některých trenérech v důchodovém věku, kteří se takto dostali do problémů. Už to chtějí mít za sebou,“ uvedl zdroj, podle kterého existují indicie o tom, že se někteří obvinění nebrání uzavření dohody o vině a trestu se státním zástupcem. „Někdo se už přiznal a chystá se uhradit nebo už uhradil vyčíslenou škodu. Slyšel jsem o jednom člověku, který si půjčil několik set tisíc korun, aby mohl škodu zaplatit,“ dodal zdroj. Někteří z obviněných by po tomto kroku a uzavření dohody o vině a trestu mohli dostat jen podmíněné tresty.

Šance

Teoreticky mají šanci s „podmínkou“ a peněžitými tresty vyváznout i hlavní představitelé kauzy – pokud by se přiznali a zaplatili škodu. Že je to možné, potvrzuje nedávný případ podvodníků s elektronickou evidencí tržeb. Státu způsobili obří škody v řádech desítek milionů korun.

Jednalo se o obchodníky s alkoholem, kteří rafinovaným způsobem dokázali obelstít tehdy platný systém EET. Po odhalení a předložení důkazů se přiznali a škodu zaplatili. Soud nakonec schválil dohodu mezi všemi obviněnými a státním zástupcem, díky níž odešli s podmíněnými a peněžitými tresty.

Zda stejný postup zvolí i hlavní aktéři vítkovické kauzy, není jasné. Ne všichni jsou totiž ochotni přiznat vinu. Trestní sazba je až deset let vězení.

Vyšetřování a jména

Jak dlouho vyšetřování potrvá, není jasné. Ještě nebyly provedeny všechny důležité výslechy. Deník se pokusil získat vyjádření některých aktérů, kteří to však odmítli. Části stíhaných hrozí až deset let vězení.

K TÉMATU

O fotbalových Vítkovicích se psalo i v minulých letech, a to v souvislosti s neshodami, které panovaly mezi spolkem FC Vítkovice 1919 a Akademií MFK Vítkovice ohledně dotací na mládež. Situací se dokonce v létě 2020 zabývalo zastupitelstvo města Ostravy. Do problémů se před několika roky dostal i fotbalový tým mužů Vítkovic, který z druhé ligy sestoupil až do divize.