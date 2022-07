K činu došlo nad ránem 7. listopadu loňského roku v restauraci Ex Club v Ostravě-Porubě. Zraněný muž Deníku popsal, co se v osudnou chvíli stalo.

Neurvalec

„Po práci jsem si zašel na pivo. Nakonec jsme tam zůstali já, dva hosté a servírka. Toho, který mě napadl, jsem neznal,“ řekl Deníku a pokračoval: „Choval se jako hovado. Mimo jiné vyprávěl, jak podřezává ovce a zbytky hází do studny. Řekl jsem mu, že je prase. Rozlítil se a chtěl se prát,“ přiblížil dramatickou situaci.

Vzápětí neurvalého hosta vytlačil ke dveřím a kopl jej do zadku tak silně, až obžalovaný spadl na terasu. Takové ponížení Pavel K. neunesl. Vrátil se do restaurace, aby se pomstil.

Při následné potyčce protivníka povalil na zem a se slovy: „Ty kur.., já tě zabiju!“ ho dvakrát bodl vystřelovacím nožem do hrudi. Naštěstí zakročil další návštěvník hospody, který Pavla K. odtrhl a vyvedl ven.

„Zpočátku to nevypadalo nijak vážně, ani jsem nechtěl volat záchranku. Taxíkem jsem odjel domů. Pak se mi ale začalo špatně dýchat. Bylo to vážnější, než se zdálo. Měl jsem krvácení do hrudi. Žena zavolala záchranku,“ dodal napadený muž.

Lítost

Pavel K. (44 let) ve čtvrtek stanul před Krajským soudem v Ostravě, kde čelil žalobě z pokusu o vraždu. Hrozilo mu dvanáct až dvacet let vězení. Nakonec vyvázl s podstatně nižším trestem, a to díky prohlášení viny a projevené lítosti. Před soudem se k činu přiznal.

„Je mi to moc líto. Kdyby to šlo, hned bych to vzal zpátky. To, co se stalo, se nedá omluvit, musel jsem být úplně mimo. Vědomě bych nikomu neublížil. Nejsem schopen se s tím vyrovnat,“ rozplakal se během své výpovědi. Jak dodal, v uplynulých letech se mu podařilo přestat kouřit, pít tvrdý alkohol, vymanil se také ze závislosti na výherních automatech. Zraněnému muži zaslal omluvný dopis.

„Jestli můžete, prosím o vaše odpuštění,“ stálo v něm mimo jiné. Dotyčnému zaslal i část požadovaného finančního odškodného, zbytek hodlá uhradit později.

Přítelkyně, s níž Pavel K. žije devatenáct let, jej popsala jako klidného a uzavřeného člověka. Alkoholu neholdoval, na pivo chodil jednou týdně, někdy však býval podrážděný. Doma nepil. „Hodně času trávil na zahrádce, měl domácí zvířata,“ uvedla.

Soud nakonec muži uložil trest výrazně pod spodní hranicí sazby, která činí 12 až 20 let. S ohledem na všechny okolnosti senát Pavlu K. vyměřil šest roků ve věznici s ostrahou. Verdikt je pravomocný.