Oznamovatel policistům sdělil, že pohřešovaná třiatřicetiletá žena od konce května nekomunikuje s nejbližšími, a přesto, že neužívá léky a neměla by být v ohrožení života, mají o ni obavy. Důkladným prověřováním v místě bydliště, na sociálních sítích, u zaměstnavatele a příbuzných se policistům podařilo mimo jiné zjistit, že žena měla být v uplynulém měsíci spatřena v Třebíči.

Kriminalisté Městského ředitelství policie Ostrava žádají veřejnost o pomoc při pátrání po Petře Pavlíkové.Zdroj: se svolením PČR

Popis osoby

Zdánlivé stáří pohřešované odpovídá věku v rozmezí od 30 do 40 let. Je hubené postavy, výšky mezi 165 až 168 cm. Má hnědé oči, v současnosti by měla mít vyholené vlasy, ale v minulosti měla vlasy krátké a obarvené na modro. Na rukou má tetování, zřejmě štíra. Popis jejího oblečení není k dispozici.

"Pokud byste pohřešovanou ženu z fotografie poznali, případně mohli přinést jakékoli informace, které by policistům přispěly k jejímu vypátrání, sdělte je prosím telefonicky na linku 158 nebo cestou kteréhokoli obvodního oddělení," vyzývá veřejnost policie.

