Jak se ale záhy ukázalo, dopadeným není exposlanec Wolf (62 let). Ten tak nadále zůstává na seznamu hledaných osob. Již 10 let.

Lovci lebek

Tento týden uplyne přesně deset let od okamžiku, kdy na něj Krajský soud v Ostravě vydal příkaz k dodání do výkonu trestu, a to kvůli nenastoupení šestiletého trestu za dotační podvod. Policisté z týmu Lovci lebek po něm intenzivně pátrají. Úzce přitom spolupracují se soudem, který na Wolfa vydal zatykač.

„Soud velmi intenzivně spolupracuje s příslušnými orgány,“ potvrdil Deníku soudce Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, jenž předsedal senátu, který Wolfa uznal vinným z dotačního podvodu.

Wolf byl nakonec po odvolacím řízení odsouzen k šesti rokům vězení a pětimilionové pokutě. Spolu s ním odešla od soudu s podmíněným tříletým trestem a milionovou pokutou i jeho manželka Hana. Wolf proces označil za politický, což soudce důrazně odmítl.

Nechtěl za mříže

„Po celém provedeném dokazování zastáváme jednoznačné stanovisko, že se o žádný politický proces nejedná. Šlo o zcela běžný kriminální delikt,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku Miroslav Mucha.

Wolf po vynesení odsuzujícího rozsudku dělal vše pro to, aby nemusel za mříže. Přestal přebírat soudní obsílky, navrhoval také odklad nástupu do vězení.

Počátkem ledna 2013 požádal soud o čtyřtýdenní lhůtu na vyřízení osobních, pracovních a rodinných záležitostí. Krajský soud to ale odmítl a 24. ledna 2013 vydal příkaz k dodání do výkonu trestu.

Policisté o průběhu pátrání neinformují. Pouze v květnu 2019 uvedli, že Wolf je v Paraguayi. Současně upozornili na obtížnou komunikaci s tamními úřady. „Stopa hledaného Petra Wolfa končí v Paraguayi. Tamní úřady jsme požádali o spolupráci. Nicméně ty zatím nepřistoupily k jeho zadržení,“ uvedlo tehdy Policejní prezidium.

Podle soudu i policistů je Wolfovo dopadení pouze otázka času. Po zatčení si bude muset odpykat nejen trest za dotační podvod, ale hrozí mu i další dva roky žaláře, a to v souvislosti s útěkem do zahraničí. Za něj ho čeká obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí.

Kdo je Petr Wolf a za co byl odsouzen?

Exposlanec Petr Wolf se do povědomí veřejnosti dostal v červnu 2008, kdy opustil poslanecký klub ČSSD a poté odešel i ze strany. Důvodem měly být údajné nedemokratické praktiky ve vedení ČSSD. O několik dnů později Wolf oznámil, že jej tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek během prezidentských voleb v únoru 2008 vydíral. Prý mu vyhrožoval, že pokud nepodpoří kandidáta Jana Švejnara, zveřejní závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který měl odhalit nedostatky ve Wolfově firmě.

Petr Wolf (ČSSD) podle soudu zneužil jedenáctimilionovou státní dotaci z ministerstva životního prostředí. Dotace získala jejich firma UT 2002 s. r. o. na dva projekty, se kterými uspěla ve veřejné soutěži. Jednalo se o nakládání s odpady a ochranu přírody. V projektech byly nepravdivé údaje týkající se zejména odborného zaštítění a spolupráce s externími odborníky. Wolf například uváděl, že má zajištěnu odbornou pomoc našich i zahraničních vysokých škol. Vedení škol ale neoslovil. Peníze pak použil jinak, než měl. Vyplácel manažerské platy, absolvoval také zahraniční i tuzemské cesty, které s projekty přímo nesouvisely. Další částky vyúčtoval za analýzu, kterou měla provést neexistující mezinárodní firma. Předkládat měl zkreslené výroční zprávy.

K TÉMATU

Občané České republiky figurují v různých policejních databázích, včetně Europolu a Interpolu. Někteří jsou dokonce v sekci vyhrazené těm nejhledanějším. Jde například o Norberta Kijonku, o něhož je dokonce poznámka NEBEZPEČNÝ. Za drogovou trestnou činnost si má odsedět šest a půl roku vězení.

„Je ozbrojený a velmi nebezpečný. Absolvoval vojenský výcvik a je schopen použít své nelegální zbraně. Hledaný vyhledává společnost drogově závislých žen, má rád rychlá auta a silné motocykly,“ uvádí se v databázi Europolu. Na předních místech je také Ondřej Kára odsouzený ke 13 rokům vězení za drogové zločiny.

Mezi nejdéle hledané osoby patří dvojnásobný vrah František Hudec (ročník 1950) z Bruntálu. V pátrání je od 23. září 1992. Zmasakroval svou manželku a nevlastního syna. Použil nůž a sekeru. Podle některých stop by se mohl ukrývat na území bývalého Sovětského svazu, není však vyloučeno, že je už po smrti.

Mezi hledanými jsou:

