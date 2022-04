"Skvělým výsledkem náročné několika měsíční práce policistů TOXI týmu Územního odboru Karviná je zadržení šesti lidí, kteří už teď jsou ve vazebních věznicích, kde budou do soudního jednání, než se rozhodne o jejich vině a trestu. Do policejního hledáčku se postupně dostalo pět mužů ve věku od 35 do 40 let a jedna žena," uvádí policejní mluvčí Zlatuše Viačková.