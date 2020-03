Dotyčná byla již v roce 1991 za pokus o vraždu manžela odsouzena k osmi rokům vězení, v roce 2004 pak dostala patnáct let za vraždu dalšího partnera.

Nyní jí hrozí dvacet let až výjimečný trest za pobodání zatím posledního druha. Muž přežil jen shodou šťastných okolností. Ke všem činům došlo ve chvíli, kdy byla Marie S. opilá. V návalu nepochopitelného vzteku pokaždé vzala nůž a začala bodat. Střízlivá by podle svého okolí něco takového nikdy neudělala.

K činu, ze kterého se nyní zodpovídá, došlo vloni v srpnu v Ostravě, a to jen půlroku poté, co opustila žalář po odpykání patnáctiletého trestu za vraždu. Stejně jako v předchozích případech sehrál významnou roli alkohol. Žena muži zasadila dvě rány do ruky. „Dále jej třikrát bodla do oblasti hrudníku,“ uvedl státní zástupce.

LÍTOST

Obžalovaná se před soudem k činu přiznala a projevila lítost. „Byla bych ráda, kdyby se celý ten den vrátil zpátky, kdyby se to všechno vrátilo. Ten den byl hektický. Mám v tom všem chaos. Je mi všeho líto. Mrzí mě, co se stalo. Kdybych byla střízlivá, tak by se to nestalo. Je mi to opravdu moc líto. Byl to můj přítel. Byl jediný, kdo se mi věnoval, když jsem se začátkem roku vrátila z vězení,“ prohlásila v pondělí u soudu Marie S.

ODPUSŤ MI!

Přímo v jednací síni pak svého partnera poprosila o odpuštění. „Moc tě prosím, odpusť mi to! Nevím, co se stalo. Nevím, proč jsem to udělala,“ řekla se slzami v čích.

„Odpouštím ti všechno. Pořád ale nevím, proč se to stalo. Myslel jsem, že spolu nějak dožijeme,“ prohlásil muž, který se poté obrátil na soud se slovy: „Než aby měla jít do vězení, ať ji dají na psychiatrii. Vždyť není normální, že když jsou dva lidé spolu a pomáhají si, aby pak najednou přišel takový zkrat. To je normální ženská, já tomu nerozumím.“

Podle sousedů se partneři k sobě chovali hezky, o to více je událost zaskočila.

Hlavní líčení v úterý pokračuje výslechy svědků a znalců.