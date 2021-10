Názory odborníků na bitcoin se různí, ale ať tak či onak, bitcoin se stává fenomén. A toho, stejně jako u jiných trendů, dokáží využít podvodníci.

V poslední době policisté napříč celou republikou řešili několik případů, kdy lidé naletěli falešným obchodníkům s bitcoiny, kteří je pod záminkou zprostředkování nákupu připravili o celoživotní úspory.

Největší chybu dělají oběti v tom, že neznámým lidem, s nimiž si pouze telefonují, umožní dálkový přístup k počítači a poskytnou jim důležité osobní údaje, včetně čísel k bankovním účtům. Zloději pak jejich konto vyplení.

Důvěřivost

O více než půl milionu korun v těchto dnech přišla dvojice seniorů z Frýdecko-Místecka. „Tuto měnu chtějí nakupovat i lidé, kteří nemají o této problematice mnoho informací, proto k jejich nákupu využívají pomoc různých neověřených společností a osob, které si vyhlédnou například z inzerátů na internetu,“ uvedla policistka Karolína Bělunková.

Jeden z důchodců se nechal zlákat inzerátem společnosti, která nabízela pomoc při koupi kryptoměn. Zareagoval na něj a s pracovníkem oslovené firmy se telefonicky domluvil na zřízení účtu potřebného pro samotné obchodování. Následně udělal vše, co po něm bylo požadováno.

„Nejenže zpřístupnil svůj osobní počítač, ale poskytl také číslo své platební karty,“ dodala Bělunková. Nic netušící senior souhlasil i s ofocením občanského průkazu a dalších dokladů. Podvodníci si dokonce potřebné doklady stáhli díky vzdálenému přístupu k počítači sami.

Poté z účtu „vysáli“ 160 tisíc korun. Ještě hůře dopadl druhý senior, který stejným způsobem přišel o 400 tisíc korun. Oba případy šetří frýdecko-místečtí kriminalisté.

Policie radí a varuje:

* NEINSTALOVAT si do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným osobám k našemu zařízení.

* Cizím (anonymním) lidem NEPOVOLOVAT vstup do internetového bankovnictví.

* NEREAGOVAT na virtuální, velmi výhodné finanční transakce.

* NESPOLUPRACOVAT na přeposílání finančních prostředků.

* Pokud nerozumím oblasti virtuálních měn, nepouštím se do ŽÁDNÝCH investic a jiných podobných akcí.

* NEREAGOVAT na žádosti o sdělení ověřovacího PINu.