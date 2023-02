„Jste pan XXX bydlící na adrese YYY?“ šokoval ho vzápětí zaměstnanec peněžního ústavu svými znalostmi. Pak mu oznámil, že někdo zřejmě zneužil jeho údaje. Na závěr se ještě zeptal, u jaké banky má účet a rozloučil se s tím, že věc předá policii.

Jste obětí!

Následoval další telefonický hovor, tentokrát z „banky“, kde má mladík vedený účet. „Pracovník ho informoval, že se stal obětí podvodníka. Po celou dobu hovoru na něj naléhal, aby si vzal co nejvyšší možný úvěr, aby náhodou nedošlo k dalšímu zneužití. Mladík tedy poslechl, šel do banky v nákupním centru v Ostravě a sjednal si úvěr ve výši 566 tisíc korun. Po celou dobu měl zapnutý telefon dle žádosti volajícího,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Volající pak vyděšeného klienta instruoval, jak má postupovat, aby se mu peníze co nejdříve vrátily zpět. Muž ale pojal podezření, že něco není v pořádku. Řekl, že nesouhlasí a z obchodního centra odešel. Tím to ale neskončilo. Po chvíli znovu zazvonil telefon…

Policista

„Tentokrát to byl údajný policista s vysokou hodností, který mu vysvětlil, že pro ochránění svých financí je musí vložit do bitcoinmatu. Sdělil mu, kam má jet a upozornil ho na to, že jinde peníze vkládat nesmí, jinak o ně přijde. Na základě několika zaslaných QR kódů poškozený postupně do bitcoinmatu vložil 315 tisíc korun. Zbylé peníze, které získal na úvěr, už do bitcoinmatu nevložil s tím, že mu vše přišlo podezřelé,“ dodala Michalíková. Muž zamířil na policejní služebnu, kde se dozvěděl, že se stal obětí podvodu. Provedené transakce již nešlo stornovat. Útěchou pro něj může být, že zbývající vypůjčenou částku přesahující čtvrt milionu korun do bitcoinmatu nevložil.

Podle policistů kybernetická kriminalita cílí nejen na seniory a osamělé lidi, jak tomu bylo kdysi, ale pachatelé se zaměřují na širokou veřejnost bez ohledu na věk či vzdělání. Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně a škody jdou do stovek milionů. „Pachatelé se při těchto útocích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nejrůznějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časové tísně pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční transakce,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. (per)