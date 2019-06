Záhy se obrátil na policejní linku 158, místo nálezu zajistili třinečtí policisté až do příjezdu policejního specialisty z pyrotechnické skupiny ve Frýdku-Místku. Ten sdělil, že jde o tzv. záškodnickou bednu z 2. světové války s obsahem starých a časem poznamenaných granátů, rozbušek, plastické trhaviny či dýmovnice.

„Část materiálu se policejnímu pyrotechnikovi podařilo bezpečně roztřídit a zajistit, došlo k převozu na bezpečné místo. Následující den ve vhodné terénní roklině samotného nálezu válečného materiálu došlo k odbornému zneškodnění,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté apelují na širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s ním v žádném případě nemanipulovali, nepřenášeli či jej nezkoumali.

„Jakýmkoli neodborným nakládáním, braním do rukou či kopáním do tohoto předmětu se lidé vystavují nebezpečí zranění, případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí. Tento nález by měl být neprodleně oznámen na bezplatnou tísňovou linku Policie České republiky 158 s přesným určením místa výskytu daného předmětu,“ doplnila policejní mluvčí.