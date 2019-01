Frýdek-Místek, Ostrava /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Několik mladých dívek ve věku od jedenácti do patnácti let z Frýdecko-Místecka sexuálně zneužil čtyřiašedesátiletý muž z Ostravy. Kriminalisté jej po měsíčním intenzivním pátrání dopadli ve chvíli, když si zrovna ke svým zvrhlým choutkám vybíral další oběť.

Dívenky si obhlížel v místech, kde se chodily koupat. Některým začal dávat návrhy. „Za sexuální praktiky, které vzhledem k jejich věku nebudeme více upřesňovat, jim platil od čtyř set do patnácti set korun,“ popisoval tiskový mluvčí Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec s tím, že se o řádění zvrhlíka jako první náhodně dověděli rodiče čtrnáctileté školačky z Frýdku-Místku v polovině června. „Když se vrátila od vody domů a převlékala se, vypadly jí ze spodního prádla stokoruny. Rodičům nejdříve řekla, že je našla. Její matce však bylo divné, že podobnou sumu našla na tomtéž místě u řeky již před dvěma měsíci. Po delším naléhání se jí dcera svěřila, že peníze má od jistého třiačtyřicetiletého Lukáše za to, že se před ním s kamarádkami svléká a nechává na sebe sahat,“ vylíčil frýdecko-místecký policejní mluvčí Ivan Žurovec.

Policisté okamžitě poté, co se od zděšených rodičů vše dověděli, rozjeli vyšetřování. „Vypátrali jsme celkem osm školaček, kterým je od jedenácti do patnácti let, jež shodně uvedly, že se už od března u řeky scházejí s jistým Lukášem, jenž za nimi jezdí na kole. Za peníze s ním pak mají sex. Tři z dívek se s dotyčným měly dokonce setkat již loni v létě. Muž si je už tehdy vyhlédl u řeky a nabídl jim peníze, pokud se mu svléknou. Tvrdil jim, že je sice ženatý, jenže se mu jeho manželka vůbec nelíbí,“ uvedl Ivan Žurovec. Když to děvčata odmítla, záměrně z kapsy vytratil dva tisíce korun, načež odjel.

Peníze si následně dívky rozdělily, a když jej potkaly příště, odhalily na jeho naléhání za peníze svá poprsí. „Na lehce vydělané stokoruny si velmi mladá a ještě hodně nezkušená děvčata začala zvykat. Když se s tímto mužem letos na jaře znovu setkala, začalo vše nanovo. Na jeho žádost však přibraly další kamarádky. Muži se evidentně líbilo, že vypadají fyzicky velmi mladě a vyhovovalo mu, že jsou psychicky naivní, nezkušená a dětská. Jejich rozumové nezralosti dokázal dokonale zneužít,“ poukázal Žurovec. Holčičky se s ním několikrát týdně scházely, přičemž muž své sexuální požadavky postupně zvyšoval. Dívkám vyhovovalo, že si najednou mohou samy koupit například halenky, náramky – a zajít si na jídlo do restaurace. Přitom vůbec nepocházely ze sociálně slabých rodin.

Na dotaz komisařky, jak vše prožívaly, jedna dvanáctiletá dívka odpověděla: „Nelíbilo se mi to, připadalo mi to divné, ale ty peníze jsem chtěla. Koupila jsem si pak za ně náramky.“ Ty pak nakonec po zásluze dostal i 64letý muž z Ostravy. Policisté mu je nasadili ve chvíli, kdy po několika týdnech znovu dorazil do Frýdku-Místku. To již ovšem policisté znali jeho přibližnou podobu, kterou jim dvě zneužité dívky sestavily.

Několik speciálně sestavených policejních hlídek pak začalo monitorovat místo, kde docházel. Nakonec se jim ho měsíc po oznámení případu podařilo u řeky, ve které se právě koupala malá děvčátka, dopadnout. „Jeho chování bylo velice podezřelé. Většinou přijel autem, vytáhl si z kufru jízdní kolo a převlékl se do trika a kraťasů,“ dodal Ivan Žurovec. Zadržený byl obviněn z trestného činu pohlavního zneužívání a svádění k pohlavnímu styku. Soudkyně Okresního soudu ve Frýdku-Místku jej vzala na návrh státního zástupce do vazby. „Před soudem mu bude hrozit až osm let vězení. Policisté však předpokládají, že počet zneužívaných děvčat nemusí být rozhodně konečný. Je docela možné, že jezdil z Ostravy i do jiných měst,“ naznačil mluvčí Ivan Žurovec s tím, že si zneužité dívenky ponesou psychické následky.

