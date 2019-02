Až do Polska vedou stopy zločinců, po kterých již několik týdnů pátrají moravskoslezští policisté. Jde o podvodníky zaměřující se na důchodce v našem regionu. Použili klasickou fintu, kdy se telefonicky vydávali za příbuzného, nejčastěji vnuka.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Tvrdili, že se ocitli v nouzi a rychle potřebují peníze, pro které si pošlou svého kamaráda. Jejich dopadení nebude snadné. Naši policisté při vyšetřování intenzivně spolupracují s polskými kolegy.

„Byla to masová záležitost, která trvala zhruba dva týdny. Šlo o několik telefonátů denně. Byla to smršť telefonátů,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Kolik lidí se nechalo napálit, policie neuvedla. Nespecifikovala ani částku, o kterou oběti přišly. Mnozí senioři podle Kužela lest prohlédli. Současně ale nevyloučil, že může existovat i řada případů, které důchodci dosud neohlásili.

Z POLSKA

Telefonáty přicházely z Polska. „Ten hovor samozřejmě prováděl někdo, kdo umí bezchybně česky. Ale jestli to byl Čech nebo Polák, který umí bezvadně česky, teď nedokážeme říct,“ řekl Kužel. Podle čeho si pachatelé oběti vybírali, policie nespecifikovala.

Podvodníci byli velmi rafinovaní. „Pachatelé postupují velmi sofistikovaně, komunikaci zakrývají pomocí různých anonymizérů. Volání probíhá ze zahraničí, také peníze jsou odváženy do zahraničí. Situace v rámci dokazování je velmi složitá,“ uvedl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita, který si však stejně jako Kužel pochvaloval spolupráci s polskými kolegy. Oba věří, že se podvodníky podaří brzy dopadnout.

JAKO PŘES KOPÍRÁK

Před zhruba třinácti lety policisté vyšetřovali podobný zločin, který přesahoval do Polska. V roce 2006 ve spolupráci s polskými kolegy odhalili mezinárodní skupinu podvodníků, která okrádala důchodce. V čele gangu stál pětadvacetiletý Polák mající americké občanství. Muž plynně hovořící několika jazyky veškeré operace řídil z polské Toruně pomocí mobilního telefonu a počítače napojeného na internet. Instrukce předával dvěma mužům a ženě z Ostravy. Společně okradli desítky seniorů po celé České republice, mimo jiné v Ostravě, Teplicích, Pardubicích a Brně. Celková škoda se pohybovala v milionech korun.

Své oběti si tipovali podle telefonního seznamu. Vybírali si ženy se starými českými jmény, jakými jsou například Václava, Eliška či Františka. Poté jim podvodník zavolal a představil se jako vnuk či synovec. Většinou požádal o půjčku na výhodnou koupi automobilu v autobazaru. Pro peníze pak poslal své známé. Pachatelé působili tak věrohodně, že s nimi řada důchodkyň zamířila do banky, kde vybrala peníze. Jednalo se o částky od několika tisíc až po stovky tisíc korun.

Zda mají nynější případ a zločin z roku 2006 nějakou spojitost, není jasné. „Jestli tohle spolu souvisí, nevíme,“ řekl na dotaz Deníku Kužel.