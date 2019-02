V podhůří Beskyd policisté v noci na úterý a následně až do odpoledne pátrali po pohřešovaném 67letém muži.

Pohřešovaný byl naposledy spatřen v pondělí kolem 23. hodiny ve Frýdlantu nad Ostravicí v Nerudově ulici, kde vysazoval spolujezdce, kterého vezl z hotelu v Rožnově pod Radhoštěm.

„Cestou zpět do hotelu volal oznamovateli, že jeho auto má poruchu. Řekl, že je někde v lese, ale nevěděl, kde přesně. Pomoc šel hledat pěšky. Od té chvíle jeho mobilní telefon je nefunkční. Vzhledem k věku pohřešovaného a povětrnostním podmínkám policisté mají obavu o jeho život a zdraví,“ informovala ve výzvě policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Muž cestoval osobním vozidlem Dacia Logan. Auto policisté našli už dopoledne.

"Osobní vozidlo Dacia Logan bylo nalezeno v Kozlovicích opuštěné," dodala mluvčí Viačková.

Nalezen podchlazený

Odpoledne se podařilo najít i muže. Nalezen byl v lokalitě Kozlovic.

Na palubě vrtulníku byl před 17. hodinou přepraven do ostravské fakultní nemocnice.

"Pátrání v terénu se naplno rozeběhlo ihned po rozednění. Do pátrací akce bylo nasazeno několik desítek policistů různých složek….policisté územního odboru, dopravní policisté, psovodi, speciální pořádková jednotka. Zapojila se i horská služba a rodina pohřešovaného muže.Terén prozkoumával policejní vrtulník. Odpoledne po 16. hodině muže rojnicí našli policisté ostravské speciální pořádkové jednotky v lesním porostu nedaleko od obce Lhotka. Byl podchlazený, ale komunikoval. Ihned byl předán do péče lékařů a letecky transportován do ostravské fakultní nemocnice," dodala mluvčí.