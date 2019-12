Do hry ale vstoupili moravskoslezští kriminalisté. „Získali jsme poznatek o muži, který měl plánovat vraždu svého bývalého obchodního partnera. Rozběhlo se naše šetření, přijali jsme potřebná opatření a začali jsme celou záležitost prověřovat. Informace se potvrdily,“ uvedl v pátek zástupce moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Objednavatele zločinu zadržela v minulých dnech policie v Praze. Je obviněn z vraždy ve stadiu přípravy. Hrozí mu až dvacet let. Soud na něj uvalil vazbu. K vražedným plánům se zatím nepřiznal.

UTAJENÍ

„Je mu kladeno za vinu, že poptával v kriminálně závadovém prostředí osobu, která by vraždu provedla. To se mu povedlo. Tomuto muži dal zadání, aby za úplatu předepsaným způsobem a v předem určeném čase zlikvidoval jeho bývalého obchodního partnera, který se v té době zdržoval na Frýdecko-Místecku,“ uvedl Wita s tím, že samotný objednavatel v době vraždy odjel do Prahy, aby si zajistil alibi.

Za zabití hodlal zaplatit desítky tisíc korun. Netušil však, že policie má vše pod kontrolou. Zatčení v Praze provedla zásahová jednotka moravskoslezské policie.

„Celá akce byla v režimu utajení. Nemůžu říct, že by kolegové z Prahy nebyli schopni zaskočit za moravskoslezskou zásahovku, ale my jsme nevěděli, v jakém okamžiku budeme zasahovat, ani kde pachatel v dané chvíli bude. Proto jsme využili naši zásahovou jednotku,“ vysvětlil Wita. Muž, který měl vraždu provést, obviněn není. „V současné době není trestní stíhán,“ uvedl Wita, který však odmítl uvést, zda se policie o chystané vraždě dozvěděla právě od něj.

DALŠÍ PŘÍPAD

Podobný případ řešili moravskoslezští kriminalisté i v roce 2011. Muž z Havířova se chtěl zbavit manželky a zároveň nepřijít o nic z toho, co spolu nabyli. K vraždě si najal bezdomovce, kterému za odstranění ženy nabídl peníze. Vše mělo vypadat jako zabití při loupeži. Oslovený muž, který o sobě tvrdil, že je protřelý kriminálník, nabídku naoko přijal. Vzal zálohu, nechal se ubytovat, dostal také mobil a notebook. Zanedlouho ale pochopil, že se mu situace vymyká z rukou a obrátil se na policii. Soud objednavateli vyměřil třináct let žaláře.