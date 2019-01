Řidič dodávky, ve které v listopadu po střetu s kamionem v Třinci-Neborech zemřeli čtyři lidé, byl pod vlivem drog. Prokázala to pitva.

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel na středeční tiskové konferenci řekl, že řidič z Ukrajiny byl pod vlivem amfetaminu.

Jedna z nejtragičtějších dopravních nehod v regionu za poslední roky se udála v neděli 11. listopadu. Po střetu nákladní soupravy tahače s návěsem zůstali na místě čtyři mrtví v dodávce.

Nehoda se stala okolo čtvrté hodiny ranní v lokalitě neborovského kopce. „Náraz byl značný, dodávka se převrátila po střetu na střechu a byla odmrštěna mimo vozovku. Stejně tak mimo komunikaci byl odhozen kamion. Došlo k výrazné deformaci vozidla, což komplikovalo vyprošťování osob,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Čtyřem Ukrajincům včetně řidiče ve věku 19 až 47 let už záchranáři nemohli pomoci. Pátý účastník nehody, dvaadvacetiletý muž rovněž z Ukrajiny, zůstal zaklíněn pod vozidlem. Záchranáři jej v kritickém stavu letecky transportovali do ostravské fakultní nemocnice. Ošetřen byl také sedmatřicetiletý řidič náklaďáku s poraněním horní končetiny. „Jeho poranění nebylo život ohrožující. Záchranáři jej následně přepravili do třinecké nemocnice, a to na tamní chirurgickou ambulanci,“ upřesnil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.