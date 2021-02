"Osádka předložila doklady totožnosti a uváděla, že jede do Dánska nakupovat automobily. Při navrácení dokladů policisté zjistili, že se v autě nachází ještě další osoba. Jednalo se o 36letého muže, který měl u sebe pouze doklad totožnosti a ofocenou první stranu řidičského průkazu," uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Muži zákona cizinci sdělili, že dál nesmí jet, jelikož nesplňuje důvodný účel pro tranzit přes Českou republiku, když si má údajně jet pro vozidlo a nemá platný řidičský průkaz.

Při projednávání celé věci měl cizinec nabídnout policistům úplatek ve výši 20 Euro a to s cílem pokračovat v cestě do Dánska.

"Policisté úplatek jednoznačně odmítli, muže zadrželi a skončil v policejní cele. Policejní komisař z Frýdku Místku cizince obvinil ze zločinu podplácení a podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudem však nebyl akceptován a cizinec byl propuštěn dnešního dne na svobodu. Obviněnému hrozí odnětí svobody až do výše šesti let," dodala mluvčí policie.