Ostrava – Státní zástupce ho žaloval z pokusu o vraždu. Byl však ochoten jít výrazně pod sazbu, jež činí 10 až 18 let. To by ale Přemysl Š. musel prohlásit vinu, což neudělal. A tak v těchto dnech přišel tvrdý trest. Drama se odehrálo 2. června předloňského roku v bytě v Dělnické ulici v Havířově, kde bydlel jeho známý. Alkohol tekl proudem.