Tvářili se, že mají zájem hrát fotbal, místo toho ale dvojice cizinců ale v jednom z fotbalových klubů na Třinecku chtěla okrást trenéry.

Policejní pes Cherus pomohl při objasňování krádeže. | Foto: Policie ČR

Policisté z Třince už v minulých dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření dvěma mužům ve věku 22 a 23 let ze spáchání přečinu krádeže. Ti měli vniknout do šaten i kanceláří trenérů a odcizit mimo jiné mobilní telefony, značkovou obuv, ale také hodinky, a to vše v hodnotě zhruba dvacet tisíc korun.