Na lavici obžalovaných usedli dva muži – Dennis K. (22 let) a Jan T. (35 let) z Havířova. První podle obžaloby objednal drogu. Druhý ji vzápětí přinesl do restaurace. Následovala příprava a pití čaje, který zkusilo několik lidí. Sebastian vypil větší část.

Dennis K. i Jan T. vinu u soudu odmítli. „Cítím se být nevinen. Smrti je mi líto, ale nemůžu vzít na sebe právní odpovědnost,“ prohlásil Jan T.

Vinu odmítl i Dennis K., který soudu v rámci své verze detailně popsal, co se osudného dne stalo. S kamarády strávil noc na hudebním festivalu v Ostravě. Po šesté hodině ranní se autobusem vrátili do Havířova, kde chtěli akci zakončit v restauraci U Lenina. Znali servírku, která jim otevřela mimo provozní dobu. Po chvíli za nimi přijeli Sebastian a další muž.

„Řekli nám, že si už dali alkohol v baru, kde hlídali jako ochranka, a že si dali i drogy,“ vypověděl Dennis K., podle kterého byl Sebastian zcela v pořádku. „Hráli jsme stolní hru, pak biliard. Svěřil se mi, že je nešťastný, že mu v posledním týdnu zemřel pes, že se rozešel s přítelkyní a vyhodili ho z práce,“ dodal obžalovaný.

Všichni pili alkohol, pak se prý domluvili, že si dají na povzbuzení drogy. Mluvili o extázi. Dennis K. vypověděl, že drogu zajistil muž, jenž přišel se Sebastianem. Prý kontaktoval druhého obžalovaného, který drogovou směs zanedlouho skutečně přinesl.

Speed? Neznám

„Z kapsy bundy vytáhl krabičku, že má speed. Tu krabičku mi hodil. Neznal jsem speed, myslel jsem, že je to extáze,“ řekl Dennis K. Část směsi vzápětí vhodil do čaje.

„Řekl mi, jestli jsem normální, že jsem tam toho nasypal hodně. Mluvil vyšším hlasem, byl naštvaný. Bylo mi jasné, že je naštvaný, protože z krabičky ubylo více, než čekal,“ dodal Dennis K. S dalšími stolovníky vybrali celkem dva tisíce korun, které chtěli dát dealerovi. Ten to ale prý odmítl. Peníze si nechal až po opakovaném naléhání.

Hořký čaj

Samotný čaj byl podle Dennise K. hořký a nedal se pít. To potvrdil i další muž. V hrnku nakonec zůstalo 350 ml. Sebastian to vše vypil.

„Když to dopil, zeptali jsme se ho, zda je normální. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nečekal jsem, že to vypije na ex. Myslel jsem, že ho jen ochutná,“ tvrdil Dennis K. Když se Sebastianovi později udělalo zle, chtěl zavolat záchranku, to mu ale drogový dealer údajně zakázal s tím, že se z toho určitě nějak dostane. Nakonec Dennis K. záchranáře zavolal.

„Nevím, proč to celé vypil. Možná chtěl zafrajeřit, nebo chtěl na půl dne vypnout a odvázat se kvůli těm problémům, o kterých se mnou mluvil. Dobře ale věděl, co dělá. Měl zkušenosti s drogami,“ uzavřel Dennis K.

Oběma obžalovaným v případě uznání viny hrozí deset až osmnáct let žaláře. Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.