Muž formou inzerátu nabízel vozidlo značky Fiat, u kterého deklaroval 200 tisíc najetých kilometrů. Ve skutečnosti to však bylo 511 tisíc kilometrů, což obžalovaný dobře věděl. Cena „omlazeného“ auta byla stanovena na 85 900 korun.

KUPEC

Fiat se zalíbil muži ze Slovenska. Po příjezdu do Ostravy však pojal podezření, že něco není v pořádku. Důvodem byl nefunkční tachometr. Majitel ho však ubezpečil o pravdivosti údaje v dokladech. Slovák jej také upozornil na skutečnost, že známka o technické kontrole na registrační značce je propadlá. Vzápětí se mu dostalo ujištění, že auto STK má, a během několika minut se na autě objevila nová známka. Když cizinec žádal protokol o technické prohlídce, dozvěděl se, že v Česku se prý nevydává. Přesto auto koupil.

POTÍŽE

Problémy se objevily již cestou na Slovensko. Rozsvítila se kontrolka motoru, který „táhl“ pouze na polovinu. V autoservisu vyšlo najevo, že auto má najeto podstatně více, než kolik bylo uváděno. To později potvrdila i poslední majitelka, která sdělila, že při prodeji v ostravském autobazaru nahlásila 511 tisíc kilometrů.

Muž se vrátil do České republiky, obchodník se s ním ale nechtěl bavit. „Mimo jiné mi řekl, že jsem slovenský idiot a blbec,“ řekl kupec. Po následné hádce zavolal policii.

„Všechno mě to mrzí, je to životní ponaučení,“ prohlásil obžalovaný muž, který se u soudu dožadoval nižšího trestu, a to s ohledem na různé názory na vyčíslenou škodu, která má vliv na právní kvalifikaci. Nakonec neuspěl.

Soud mu tento týden potvrdil dvouletý podmíněný trest s odkladem na zkušební tříletou lhůtu, který mu před časem vyměřil okresní soud. Dostal také tříletý zákaz podnikání v maloobchodě s motorovými vozidly a příslušenstvím. V souhrnném trestu se odrazilo i jeho dřívější odsouzení pro stejný čin, tedy lhaní o stavu tachometru. Verdikt je pravomocný.