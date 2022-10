Souzeným byl zedník Jacek Kaminski (64 let). Do jednací síně ho přivedla vězeňská eskorta. Po zadržení a převozu do Ostravy totiž skončil ve vazbě. Hrozilo, že by se při stíhání na svobodě mohl další roky někde ukrývat. K činu z roku 2011 se u soudu příliš vyjadřovat nechtěl, ke všemu se ale přiznal.