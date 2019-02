Ten se podle státního zástupce snažil v nočních hodinách uklidnit konflikt mezi obžalovaným a dalším hostem restaurace. Po ráně pěstí však spadl na zem. „Došlo u něho ke zlomenině lebky, zhmoždění mozku a krvácení do mozku. Na následky zranění na místě zemřel,“ konstatoval žalobce Vít Legerský, podle kterého smrtícím útokem vyvrcholilo mladíkovo agresivní chování. „V průběhu kritického večera a noci se v důsledku konzumace alkoholu dostal do poněkud agresivního rozpoložení,“ konstatoval Legerský s tím, že mladík měl celkem tři konflikty na různých místech Třince.

„První z nich sice neinicioval on, ale následně se v něm aktivně angažoval. Poté se při přesunu do jiné restaurace dostal na zahrádce do konfliktu s další skupinou osob. Začal jiného kluka postrkávat, pak převrhl stůl a jednomu z přítomných způsobil drobné zranění,“ prohlásil Legerský. Vše o chvíli později vyvrcholilo před další restaurací. Zde potkal člověka, s nímž měl konflikt v první hospodě. „Začali si vyměňovat názory. Do té jejich rozmíšky zasáhl poškozený, který nakonec zemřel. Situace byla poměrně nepřehledná. Celé řízení bude o tom, kdo se jak ve finální fázi choval,“ doplnil Legerský.

Mladík po činu skončil ve vazbě, ze které byl po třech měsících propuštěn. Porušil však jednu z podmínek propuštění ­ zákaz konzumace alkoholu. Proto znovu putoval do vazby, v níž se stále nachází.

OBRANA?

Mladík v pondělí u soudu vinu odmítl. Dokonce se stavěl do role oběti, která během večera a noci čelila hned několika útokům. Že ten poslední skončil smrtí, ho prý mrzí, údajně ho ale nevyprovokoval. Z místa, kde hrozil další konflikt, se s kamarády snažil odejít. „Při odchodu jsem uslyšel, jak za mnu někdo běží. Byl to pan poškozený. Udeřil mě z rozběhu jednou ránou, pak udeřil i kamaráda. Bránil jsem se, nechtěl jsem nikomu ublížit,“ popsal situaci. Když uviděl muže ležícího na zemi, chtěl se podle svých slov podívat, jak na tom je. „Lidé na nás začali pokřikovat, ať vypadneme. My jsme říkali, že mu chceme pomoci. Nakonec jsem odešli, pak nás zadržela městská policie,“ uvedl mladík.

Podle Legerského ale většina svědků konflikt popsala jinak. Hlavní líčení je plánováno do čtvrtku. Zda padne rozsudek, není jasné.

Vloni na podzim ostravský krajský soud řešil jiný podobný případ. Figuroval v něm devatenáctiletý student, který na diskotéce v Opavě při zbytečném konfliktu na parketě udeřil pěstí muže. Ten při pádu utrpěl poranění mozku a zemřel. Mladík dostal pět roků a tři měsíce žaláře.