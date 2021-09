„Vypil jsem několik piv,“ prohlásil. Mezi partnery to skřípalo delší dobu. Pohádali se i během cesty autem.

Drama se odehrálo v květnu 2017 v Bravanticích na Novojičínsku. „Necítím se vinen, nevzpomínám si na to. Na okolnosti havárie si nepamatuji. Probudil jsem se až v nemocnici. Nejsem si vědom, že bych se něčeho dopustil. Já jsem nechtěl nikoho zabít,“ řekl obžalovaný s tím, že v době jízdy byl opilý.

„Tím pádem došlo ke zpřísnění právní kvalifikace na pokus vraždy na více osobách. V souladu s tím došlo i ke zpřísnění trestu odnětí svobody na patnáct let,“ dodal Cik. Jde o trest na samé spodní hranici sazby. Odvolací soud zvýšil i sankci týkající se zákazu řízení, a to ze čtyř na osm let.

Žalobce se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který mu dal ve středu za pravdu. „Vyhověli jsme odvolání státního zástupce v tom smyslu, že obžalovaný, který strhl řízení řidičce do protisměru, kde jelo auto, si musel být vědom toho, že při střetu může dojít nejen k těžké újmě na zdraví cestujících v obou vozidlech, ale také k jejich usmrcení,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik s tím, že Martin M. dobře viděl protijedoucí vozidlo a dokázal odhadnout rychlosti.

Státní zástupce jednání kvalifikoval jako pokus o trojnásobnou vraždu. Jenže Krajský soud v Ostravě letos v květnu uznal Martina M. vinným jen z pokusu o těžké ublížení na zdraví a vyměřil mu sedm let žaláře.

Ten místo sedmi let stráví ve vězení patnáct roků. Během jízdy z místa spolujezdce strhl volant přítelkyni, která v té chvíli řídila vozidlo značky Volkswagen. Incidentu předcházela partnerská hádka týkající se rozchodu. Martin M. se snažil přejet do protisměru, v němž se blížilo auto značky Škoda se dvěma lidmi. Rychlost obou vozidel se v součtu pohybovala kolem 150 kilometrů v hodině. Jen díky duchapřítomnosti řidičů a shodou okolností se nikomu nic vážného nestalo.

Odvolací soud muži (na snímku z jednání u ostravského krajského soudu) za strhnutí volantu zpřísnil trest ze sedmi na patnáct let. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

