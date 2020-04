Takové dilema dnes řeší lidé, kteří u svých domovů, v ulicích, parcích i na dalších místech vidí někoho bez roušky nebo šátku na obličeji. Mnohdy jde o sousedy.

Hlasovat v anketě Deníku na dané téma mužete ZDE.

Podle ankety Deníku, které se zúčastnilo několik stovek čtenářů, by policisty nebo strážníky neváhalo kontaktovat pětadvacet procent z nich. Tři čtvrtiny hlasujících by to naopak neudělaly.

Policisté a strážníci v Moravskoslezském kraji již řešili stovky oznámení.

Hříšníky například tento týden přistihli policisté v Karviné. „Venku seděla skupinka bez zakrytých dýchacích cest. Jeden muž a tři ženy, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, seděli bez roušek v blízkosti sebe, povídali si a popíjeli kávu. Porušení vládního nařízení bude řešit příslušný správní orgán,“ uvedla Zlatuše Viačková z moravskoslezské policie.

„Denně máme desítky telefonátů, kdy nás lidé upozorňují na osoby bez roušky nebo na shlukování osob,“ řekl pak k tématu Deníku mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš s tím, že strážníci reagují na každý podnět. Některé patří do kategorie kuriozit.

„Třeba, že si někdo sundal roušku při smrkání nebo napití se,“ uvedl Beneš.

Strážníci však zaznamenali i vážnější situace, kdy si lidé odmítli roušku nasadit nebo dokonce plivali po svém okolí. Takové události byly postoupeny do přestupkového řízení, v němž dotyčným hrozí až dvacet tisíc korun pokuty. Jde o desítky případů.

„Rozhodně ale neplatí, že každého, kdo nemá roušku, nahlásíme správnímu orgánu. Všechny situace řešíme individuálně. Mnohdy stačí domluva,“ zdůraznil Beneš a dodal:

„Musím podotknout, že drtivá většina lidí nařízení o zahalování úst a nosu respektuje, za což bychom jim chtěli poděkovat.“

Kromě roušek strážníci a policisté kontrolují, zda se lidé neshlukují. „To řešíme hlavně na předzahrádkách u uzavřených provozoven. Lidé se tam sejdou a vykládají si. Někdy dokonce bez roušek. Snažíme se jim vysvětlit, že to v současné době není možné,“ doplnil Beneš.

„Často vyjíždíme do Ostravy-Zábřehu. Někdy skupinky zpozorujeme my, jindy nám volají občané,“ dodal Beneš. Podobné případy jsou hlášeny i z dalších regionů Moravskoslezského kraje.