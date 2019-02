Ostrava - Pět porubských restaurací zkontrolovali vnoci zpátku na sobotu ostravští strážníci. Našli devět nezletilých opilců.

Městští policisté se zaměřili na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým a také na dodržování veřejného pořádku v okolí těchto provozoven. Právě na rušení nočního klidu jejich návštěvníky si lidé totiž často stěžují.

„Strážníci zkontrolovali 102 hostů, přitom zjistili, že devět nezletilých pilo alkohol. Orientační dechové zkoušky u nich prokázaly hodnotu alkoholu od 0,1 do 1,06 promile. Nejvíce vypito měla nezletilá dívka, která byla na místě předána rodičům,“ uvedla mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Kejdová. Dodala, že o alkoholismu nezletilých budou strážníci informovat sociální pracovníky.

„Šlo už o třetí kontrolní akci tohoto druhu, kterou strážníci letos v Ostravě provedli, další budou následovat, a to ve všech městských obvodech. Našli při nich šestadvacet mladistvých, kteří pili alkohol. V řadě případů se však nepodaří prokázat, kdo jim ho podal nebo prodal, a dotyční se vymlouvají na již nepřítomné kamarády nebo neznámé dobrodince. Strážníci uložili devět blokových pokut přímo v restauracích,“ konstatovala Kejdová s tím, že je-li v některé z provozoven zjištěno opakované nalévání alkoholu hostům mladším osmnácti let, policisté restaurace častěji kontrolují. „V odůvodněných případech lze za toto opakované porušování zákona uložit poměrně vysokou pokutu přímo provozovateli, a to ze strany živnostenského úřadu,“ upřesnila mluvčí.