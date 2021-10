Před soudem vypovídal i někdejší primátor Ostravy Petr Kajnar, který jako jeden z mála nechtěl mít s Dědicem nic společného. Uvedl, že se s Dědicem několikrát potkal, vše se ale odehrálo v roli pozdravů a zdvořilostních frází. Nikdy se prý nestalo, že by jej Dědic o něco požádal nebo mu cokoliv navrhoval.

„Stýkali jsme se jako rodiny, chodili jsme spolu sportovat, chodili jsme na kulturní akce. Byla to přátelská vazba mezi Novákovými a Dědicovými,“ prohlásil Novák, který odmítl, že by Dědic ovlivňoval jakékoliv zakázky či jiné dění.

Ten prohlásil, že s Dědicem udržoval čistě přátelské vztahy. „Byla to komunikace přátelská,“ řekl Novák, podle kterého obě rodiny pojily dlouholeté vztahy.

Podle obžaloby pak dokázal zařídit, aby veřejné zakázky vyhrály vybrané firmy. Za to měl převzít milionové úplatky. „Byly to postupně dávané finanční částky.

Podle soudu Dědic ovlivňoval zakázky od roku 2008 do roku 2014. K ovlivňování využíval svých tehdejších kontaktů s ostravskými politiky z řad ČSSD. Soudce při čtení rozsudku mimo jiné jmenoval Miroslava Nováka, Simonu Piperkovou, Vojtěcha Mynáře či Lumíra Palyzu, kteří v rámci Ostravy zastávali důležité posty, Novák se stal později hejtmanem kraje.

V úterý ho vynesením rozsudku uzavřel Krajský soud v Ostravě, který Dědicovi vyměřil osm let. Samotný Dědic se vyhlášení verdiktu nezúčastnil. Podle některých informací pobývá na zahraniční dovolené (snímky v přiložené fotogalerii pocházejí z dřívějšího jednání soudu, snímek níže je z dnešního jednání - pozn. redakce).

Jeho pád začal v roce 2014, kdy byl společně s dalšími lidmi zatčen při velké razii kvůli možnému ovlivňování veřejných zakázek. Následně skončil ve vazbě, z níž byl později propuštěn. Případ se táhl více než sedm let.

