Kurýři, z nichž se většinu nepodařilo zjistit, dle instrukcí šéfa tabák a cigarety pašovali letecky ze Spojených arabských emirátů. Podle obžaloby měli jasné pokyny k letům, dostali peníze, v mobilech měli nainstalovanou zabezpečenou komunikační aplikaci.

„Jednotlivým kurýrům určoval, kde konkrétně a v jakém množství mají tabák určený ke kouření ve vodních dýmkách a cigarety nakoupit. Jak a do jakých zavazadel mají toto zboží a další předměty zabalit, a jak s nakoupeným zbožím dále naložit. Určoval data a trasy letů kurýrů do míst nákupu zboží. Poskytoval kurýrům finanční prostředky,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že kurýři dostali i pokyny, co mají dělat po příletu do Evropy, kde šéf řídil další postup.

Do Česka

Část zboží směřovala do České republiky, a to zejména prostřednictvím zásilkových společností, které je doručovaly na různé adresy. Adam F. používal smyšlená jména. Balíky pak sám, nebo prostřednictvím dalších osob přebíral a rozvážel k odběratelům v České republice.

Jedním z nich byl i majitel ostravské čajovny Karel P. Na samotném pašování se nepodílel, měl však o tabák zájem. Deníku před samotným jednáním řekl, že případ s jeho čajovnou nesouvisí. „Ten tabák jsem měl u sebe doma. Je to tak. Ale nebyl určen pro moji čajovnu,“ zdůraznil Karel P., který původně v Ostravě provozoval dvě čajovny. Jednu z nich – v Mariánských Horách – ale musel uzavřít. Důvodem byla nepříznivá covidová situace.

Jak dlouho k pašování a prodeji tabáku a cigaret docházelo, a jaké bylo skutečné množství, není jasné. Obžaloba hovoří o přesně nezjištěné době, nejméně však od dubna 2019 do července 2020. Jednat se mělo minimálně o tunu tabáku a 315 tisíc cigaret. Zkrácení daně bylo vyčísleno na necelé tři miliony korun.

Většina se přiznala

Před soudem stanulo šest mužů a jedna žena. Pět ze sedmi obžalovaných se přiznalo, dva vinu odmítli. Není vyloučeno, že soud u těch, kteří se doznali, rozhodne ještě tento týden. U zbylých pak bude jednat v samostatném hlavním líčení.

Majiteli ostravské čajovny hrozí trest od jednoho roku do pěti let, ostatním podle způsobené škody dva až osm let žaláře.