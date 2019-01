Policisté zveřejnili statistiku trestné činnosti za loňský rok 2013 na Frýdecko-Místecku. A čísla to nejsou právě dvakrát povzbudivá. V regionu se vloni stalo celkem 5170 trestných činů.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/ Jan Vraný

„Můžeme konstatovat, že jich bylo více než v předchozím roce. Ten nárůst tady opravdu je. Na druhé straně musím ovšem dodat, že se zároveň zvýšila i objasněnost, což znamená, že policisté pracovali velice dobře a kvalitně," pochválil své kolegy frýdecko- -místecký policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.

Například násilných trestných činů kriminalisté v loňském roce vyšetřovali 316, mravnostních zaznamenali 26. Krádeží vloupáním bylo 1258, hospodářských trestných činů evidovali 563.

„Rozčlenit to ještě můžeme na města. V Třinci se v roce 2013 událo 937 trestných činů, 215 jich měli na svědomí recidivisté. Ve Frýdku-Místku jsme měli 2202 činů. Recidivistů jsme odhalili 644. Mezi oběťmi bylo osmnáct dětí a mladistvých, dvaasedmdesát žen a třicet seniorů," sdělil policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.

Redakce oslovila včera v ulicích Frýdku-Místku několik lidí s otázkou, jestli se cítí ve městě bezpečně. „Abych vám řekla pravdu, tak se ve Frýdku-Místku dvakrát bezpečně zrovna necítím. Jsou tady lokality, do kterých bych po setmění sama určitě nešla. Nejsem přece sebevrah. Jedná se třeba o ulici Míru, takzvaný Berlín a sídliště Slezská," vyjmenovala třiasedmdesátiletá Monika Kuchařová z Frýdku-Místku, která kvůli obavám z přepadení přestala úplně chodit do kina. „Hraje se převážně večer, takže do biografu už chodit nemůžu. Ten strach je prostě silnější než já. Nebudu zbytečně riskovat," zamyslela se Monika Kuchařová.

Čtyřiašedesátiletá Jiřina Beránková ze Starého Města má o něco menší obavy. „Spadáme pod Frýdek-Místek, takže k nám jezdí na preventivní kontroly i strážníci," uzavřela Jiřina Beránková.