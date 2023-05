Jeden z nich – Jaroslav H. (21 let) – je po smrti, druhý – Adam S. (22 let) – se zhroutil. Nyní mu hrozí deset až osmnáct let za mřížemi. Takový je případ, který se stal na rozhraní Ostravska a Hlučínska. Tento týden se jím začal zabývat Krajský soud v Ostravě.

K tragédii došlo počátkem ledna loňského roku v rodinném domě v Ostravě-Petřkovicích, kde se potkali tři přátelé. Jeden z nich si dům pronajímal. „Toho dne jsme se domluvili, že u něj budeme hrát na PlayStationu,“ uvedl Adam S. (22 let), který do Petřkovic přijel z Hlučína. S sebou měl kokain, z něhož v jedné z místností připravil tři kokainové lajny.

„Drogu jsem připravil na tácek, měl jsem ji pro svou osobní spotřebu. Následně jsem kokain užil šňupáním a šel do obýváku,“ vypověděl u soudu Adam S. Později zjistil, že Jaroslav H. drogu bez jeho vědomí také užil. „Bylo to poznat podle zorniček, rychle mluvil,“ prohlásil Adam S. Zda si drogu dal i třetí z mladíků, nevěděl. „Na něm to nebylo poznat,“ vysvětlil.

Jak dodal, při návštěvě si dali alkohol, pak hráli na PlayStationu. Nakonec šli kolem druhé hodiny ranní spát. „Jarda říkal, že se mu nechce spát, že bude ještě hrát. Měl u sebe ještě lahev ginu,“ prohlásil Adam S. Když se ráno probudil, zahlédl bezvládného kamaráda. „Viděl jsem, že je celý zelený,“ řekl Adam S., který přivolal třetího z účastníků herního setkání a také záchranáře. Jaroslav H. přes veškerou snahu lékařů následující den v nemocnici zemřel. V sobě měl nejen kokain, ale také alkohol a látku etodesnitazen. Příčinou smrti byl otok mozku.

Vinu odmítl

Podle státního zástupce Mariána Máchy je za smrt Jaroslava H. zodpovědný Adam S., pro něhož požaduje deset let vězení. Obžalovaný vinu odmítl. „Nesouhlasím s navrhovaným trestem. Necítím se zodpovědný za smrt,“ řekl Adam S., jenž zdůraznil, že si kokain přinesl a připravil jen pro sebe. Kamarád prý kokain užil bez jeho vědomí. „Umřel mi můj nejbližší kamarád. Psychicky jsem se zhroutil, byl jsem v nemocnici v Opavě. Chodím na ambulantní léčbu,“ vypověděl Adam S., který podle svých slov začal s drogami experimentovat v patnácti letech, a to s marihuanou.

LSD a další

Později přidal i LSD, kokain a extázi. Sháněl je přes internet nebo u pouličních dealerů, zejména ve Stodolní ulici v centru Ostravy. Platil hotově, na internetu používal kryptoměny.

Mladíkovi (na snímku se svým obhájcem) hrozí deset až osmnáct let vězení.

„Kokain jsem poprvé užil v roce 2019,“ řekl Adam S. s tím, že si kokain dával jen na silvestra. „V podstatě to bylo jen jednou v roce. Pouze naposledy mi ze silvestra něco zůstalo, a to jsem pak v lednu přinesl do Petřkovic,“ řekl mladík. Jak několikrát zopakoval, šlo o kokain pro jeho spotřebu. V předchozích případech si podle svých slov koupil na silvestra půl gramu nebo jeden gram kokainu, který se rozdělil až na dvacet dávek. „Vše jsem pak během dne sám užil,“ tvrdil.

Soudu také detailně popsal své zkušenosti s LSD a extází. „LSD jsem většinou užíval na jaře a v létě. Papírek LSD jsem bral za 200 korun od pouličních prodejců. LSD jsem užíval třikrát do roka,“ řekl Adam S. Podobné to bylo také s extází. „Tu jsem bral na festivalech a podobně,“ doplnil. Adam S. sháněl i výzkumné drogy používané k experimentálním účelům, které kupoval přes již neexistující webovou stránku.

Někdy drogy kombinoval, například extázi s marihuanou nebo kokain s alkoholem. „Má to větší efekt. Drogy byly útěk od reality. Stres ze školy a tak různě,“ vysvětlil Adam S.

Alkohol

Během vyšetřování skončil ve vazbě, z níž byl později propuštěn. Musel se však zavázat, že nebude brát omamné a psychotropní látky. To dodržuje. Jak ale sám řekl, aby vše zvládl, pije alkohol, na který se zákaz nevztahoval.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků. Kdy padne rozsudek, není jasné.