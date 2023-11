K sedmi rokům vězení byl odsouzen Miroslav B. (45 let), který vloni v červnu po konfliktu s ochrankou střílel v areálu třinecké nemocnice.

O trestu v třinecké kauze tento týden rozhodl Krajský soud v Ostravě, který muže uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví. Miroslav B. sice nikoho nezasáhl, u jednoho ze strážných však došlo k posttraumatické stresové poruše, což je považováno za těžkou újmu na zdraví.

Miroslav B. přiznal, že si do nemocnice přinesl legálně drženou samonabíjecí pušku Gazela, z níž vystřelil do země. U soudu projevil lítost, uvedl však, že se pouze bránil. Prohlásil také, že je odpůrcem násilí. „Nesmírně mě mrzí, co se stalo. Za běžných okolností bych nikdy něco podobného neudělal. Procházel jsem různými situacemi, i krizovými. Vždy jsem vše řešil diplomaticky. Jsem zastáncem řešení v poklidu, nemám rád násilí,“ uvedl obžalovaný a dodal: „Lidé, co mě znají, vědí, že se snažím pomáhat druhým. To, co se stalo, dodnes nechápu,“ uvedl.

Samotný incident se odehrál ve venkovním areálu nemocnice v Třinci 8. června mezi druhou a třetí hodinou ranní. Den předtím Miroslav B. navštívil svého známého. Poslouchali hudbu, pili alkohol. Zábava skončila kamarádovým pádem a přivoláním záchranné služby.

Když zdravotníci muže nakládali do vozu, Miroslav B. se vrátil pro jeho peněženku s doklady. Sanitka již ale odjela. Obžalovaný usedl do svého vozu a vydal se k nemocnici. Tam byl svědkem konfliktu kamaráda s ochrankou. Miroslav B. uvedl, že když si chtěl vše nafotit na mobilní telefon, jeden ze strážných ho napadl.

Vzápětí se obžalovaný vydal k autu a zamířil domů. Vzal samonabíjecí pušku, pistoli a náboje. Vrátil se k nemocnici a vystoupil z vozidla. Pušku držel v ruce, pistoli měl za pasem. Ochranka byla stále na místě.

„Hlaveň pušky celou dobu směřovala dolů. Puška nebyla připravena ke střelbě. Ptal jsem se, kde je kamarád. Ten mladší sekuriťák se smál,“ vypověděl obžalovaný. Ochrance prý řekl, aby se k němu nepřibližovala. „Udělal krok. Natáhl jsem závěr a vystřelil varovný výstřel do země,“ popsal dramatickou situaci obžalovaný. Pak odjel. Netušil, že se známý mezitím vrátil domů. Celý konflikt byl tedy úplně zbytečný.

Verdikt není pravomocný. Žalobkyně jej sice přijala, Miroslav B., kterému hrozilo pět až dvanáct let žaláře, si ale nechal lhůtu na rozmyšlenou.