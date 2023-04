Minimálně jedenáct případů vloupání do kávomatů, nápojových automatů či kasiček mají na Frýdecko-Místecku na svědomí dva muži a žena. Případem se zabývají policisté.

Prázdný mincovník. | Foto: se souhlasem Policie ČR

Vloupání, ke kterým docházelo především ve zdravotnických zařízeních ve Frýdku-Místku a Třinci, ale také v nákupních centrech, evidují policisté z Frýdku-Místku. „Od listopadu loňského roku do letošního února se jedná minimálně o jedenáct skutků vloupání zejména do kávomatů, nápojových automatů, ale také do kasičky či dětského bagru,“ upřesnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Hlavními pachateli jsou dva muži ve věku 49 a 18 let, kteří podle zjištění policistů společně, mladší muž i samostatně, většinou pomocí šroubováku vypáčili uzamčená dvířka automatů na kávu či nápoje. „Po vypáčení měli brát mince nebo i celé mincovníky. Dvacetiletá žena jim ve dvou případech měla pomáhat jako hlídač okolí a také krýt svým tělem a kočárkem místa činu,“ pokračovala policejní mluvčí.

Obchvat Frýdku-Místku pomohl, teď je na řadě Hlavní třída. Plánují tady úpravy

Zloději si troufli také na na plechovou kasičku na podporu nevidomých, ze které si odnesli čtyři tisíce korun, a v jednom obchodním centru se jim podařilo dostat i do mincovníku dětského zábavního bagru, z nějž odcizili téměř 10 tisíc korun. Celková způsobená škoda odcizením je téměř 36 tisíc korun a poškozením okolo 69 tisíc korun.

„Kriminalisté trojici obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Dále však pokračují v prověřování a není tak vyloučeno, že trestní stíhání bude rozšířeno o další skutky. V případě odsouzení mladší dvojici hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Staršímu muži pak trest odnětí svobody až na tři roky vzhledem k tomu, že již byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen,“ doplnila Kateřina Kubzová.