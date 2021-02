Co přesně se loni v květnu na křižovatce ulic Porubská a Stará Štreka v Petřvaldu stalo?

Podle svědků události pomalu vyjíždělo z obytné zóny auto. V křižovatce ale do jeho zadních dveří narazilo malé dítě na odrážedle. Když řidič vystoupil z vozu a chtěl zjistit, zda dítě není zraněné, s pomocí sourozence vstalo, sedlo na kolo a odjelo.

Jenže tím to neskončilo. „Na místo dorazili další dospělí. Jeden z mužů dal řidiči pěstí a všichni kopali mu do auta tak, že poškodili kapotu. Muž mezitím volal záchranou službu a všem se omlouval. Nic mu to nebylo platné.

„Starší obviněný se neúspěšně pokusil řidiče napadnout přes dveře spolujezdce. Mladší obviněný jej proto silou z auta vytáhl a fyzicky napadl. K bití řidiče se přidal i starší obviněný. To už řidič ležel na zemi, kde schytal rány pěstí a kopance. Poté, co napadání ustalo, znovu se poškozený snažil zavolat na tísňovou linku. Tentokrát mu telefon z ruky vytrhla žena a několikrát s ním udeřila o zem. Během incidentu nejmladší z obviněných pěstí poškodil přední kapotu auta,“ popsala incident, jak jej zmapovali policisté dle svědeckých výpovědí, policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Škoda na autě byla vyčíslena na necelých 23 tisíc korun, na věcech poškozeného bezmála osm tisíc korun. Poškozený muž napadením navíc utrpěl zranění a 14 dní byl na neschopence.

Dítě bylo s drobným zraněním převezeno do havířovské nemocnice. Zkouška na alkohol a psychotropní látky měla u řidiče negativní výsledek.

Nepoučitelný rváč

Nejstarší z obviněných, dvaatřicetiletý muž, se se zapojil do rvačky i přesto, že v roce 2018 byl pravomocně odsouzen mimo jiné i pro přečin výtržnictví, tentokrát je viněn z přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví. Nejmladší muž z trojice ( 21 let) je obviněn ze spáchání přečinů ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci. obviněn z přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví a žena (26) je obviněna z přečinu výtržnictví.

Samotnou dopravní nehodu mezi autem a dítětem na odrážedle řešil loni v létě správní orgán v přestupkové řízení.