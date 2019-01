Frýdek-Místek, Brno - Řidič, který se před třemi lety poblíž Ostravice srazil při odbočování vlevo s motorkářem, si může částečně oddechnout. Ústavní soud se jej zastal a zrušil verdikty soudů, které řidiči uložily podmínku a náhradu škody. Označil je za extrémně vadné. Případ se vrací na začátek, tedy k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Nehoda se stala na křižovatce u Ostravice. Šofér auta zpomaloval a signalizoval odbočení vlevo, za ním jel další osobní automobil a náklaďák. Při zahájení odbočování do něj zezadu narazil mladý motorkář, který kolonu předjížděl vyšší rychlostí, než je v daném místě povolena. Předjíždění navíc zakazovaly svislé dopravní značky a „plné čáry". Motorkář, který měl při nehodě v krvi přes 0,4 promile alkoholu, utrpěl vážné poranění hlavy s trvalými následky a doživotním postižením. Soudy nižších instancí došly k závěru, že motorkář může za nehodu ze 70 procent řídil pod vlivem alkoholu, jel nepřiměřeně vysokou rychlostí a předjížděl v místě, kde nesměl. „Soudy přitom nezhodnotily i porušení povinností řidiče při předjíždění. Z charakteru těchto porušení pravidel silničního provozu je zjevné, že se jich poškozený nemohl dopustit z pouhé nedbalosti, ale že se jednalo o úmyslné porušení zákona," uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Řidiči auta soudy kladly za vinu, že odbočování nevěnoval dostatečnou pozornost, situaci měl podle nich předvídat. Šofér tedy byl pravomocně odsouzen k podmínce a k náhradě škody přesahující 800 tisíc korun.

Po rozhodnutí okresního, krajského a Nejvyššího soudu podal stížnost k Ústavnímu soudu, a ten se jej zastal. Závěr obecných soudů označil za extrémně vadný. Soudy podle předsedy senátu Jaromíra Jirsy dostatečně nedokázaly, že řidič měl možnost něco podobného předvídat. Mohl totiž spoléhat na to, že se o situaci za sebou ve zpětném zrcátku dříve přesvědčil, a pokud zjistil, že nic nenasvědčuje předjíždění v místě zákazu, nesledoval výhradně situaci za sebou, ale i vedle sebe a před sebou. „Opak by vedl k absurdnímu závěru, že každý řidič musí vždy a za všech okolností počítat s tím, že ostatní účastníci silničního provozu jeho pravidla nedodržují, což by však v konečném důsledku bylo v rozporu s účelem platných pravidel silničního provozu," napsal v odůvodnění rozhodnutí předseda senátu. Případ se vrací k frýdecko-místeckému soudu.

„Ústavní soud posoudil motorkářovo chování jako úmyslné jednání, ne jako nedbalostní. To je docela nezvyklá a pro nás zásadní věc. Nové posouzení u okresního soudu pro nás znamená snad i naději, že klient bude úplně zproštěn obžaloby," řekl advokát Jiří Kubala, který řidiče automobilu zastupuje. Podotkl, že motorkář měl motorku krátce a neměl s ní dost zkušeností. „Podle znaleckého posudku mu stačilo, aby se naklonil a klienta objel. Navíc narazil zezadu do kufru klientova automobilu v okamžiku, kdy tento již byl částí vozidla najetý na vedlejší silnici, což se ještě před pár lety vykládalo jako vina toho, kdo narazil," dodal Jiří Kubala.

Před okresním soudem stojí podle Ústavního soudu několik úkolů. Bude muset prověřit, zda řidič auta mohl nehodě předejít a jestli mohl objektivně předpokládat, že jej někdo bude předjíždět. Soud ve Frýdku-Místku se má zabývat také tím, zda má šofér povinnost předpokládat, že jiný účastník dopravy úmyslně porušuje pravidla silničního provozu.