Asi půl roku vydržely bez poskvrny nově zrekonstruované žulové zdi podél ulice Nádražní v Třinci. Vandal počmáral žulový obklad jedné ze zdí červeným a fialovým nápisem. Odstranění nápisu ze žulového podkladu bude podle Správy silnic Moravskoslezského kraje náročnější než u jiného povrchu.

Vandal poničil novou žulovou zeď v Třinci. | Foto: Archiv města Třinec

„Barva na opěrných zdech vsákla do žulového podkladu a musíme v tomto případě zvolit jinou technologii na její odstranění, než obvykle používáme na betonové plochy. Museli jsme objednat speciální prostředek, protože ten, se kterým odstraňujeme graffiti z jiných ploch, by nebyl v tomto případě účinný,“ uvedl Radomír Vlk, ze správy silnic a dodal, že do čištění zdi se správa silnic pustí nejpozději příští týden.