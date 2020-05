O trestu s definitivní platností rozhodl Vrchní soud v Olomouci, který v těchto dnech potvrdil verdikt Krajského soudu v Ostravě z loňského prosince. Obžalovaný se u vrchního soudu dožadoval mírnějšího trestu.

„Jeho odvolání jsme zamítli. Trest uložený soudem prvního stupně ve výši dvacet let se nám zdá jako přiměřený. Obžalovaný byl ohrožen trestní sazbou od patnácti do dvaceti let. Přitěžovalo mu jeho předchozí odsouzení i to, že usmrtil dvě osoby a čin spáchal zvlášť surovým způsobem,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Hádka

K činu došlo vloni v dubnu v Havířově-Šumbarku. Obžalovaný se svou družkou a jejími dvěma příbuznými popíjeli alkohol.

„V bytě došlo k nějaké iracionální výměně názorů. Obžalovaný se chopil masivního, třicet centimetrů dlouhého kuchyňského nože a zaútočil na muže, kteří seděli v křeslech a byli těžce opilí. V podstatě jim nedal šanci na žádnou účinnou obranu,“ uvedl státní zástupce s tím, že u jedné z obětí lékaři konstatovali více než dvacet ran v horní části těla.

Muži během několika desítek sekund zemřeli na zranění srdce.

Strach?

Jozef Ž. nejprve tvrdil, že si na samotný útok nepamatuje. Později svou výpověď upravil. Prohlásil, že mu jeden z přítomných vyhrožoval. Prý si vybavuje hádku a okamžik, kdy dotyčný vytrhl dřevěnou opěrku židle. Podle svých slov dostal takový strach, že na nějakou dobu ztratil paměť.

„Probudilo mě až volání: ,Policie, vstávejte!´ Nejprve jsem se smál. Myslel jsem, že si někdo ze mě dělá srandu. Probral jsem se, až mi klekli na záda,“ doplnil.

Soudní jednání sledovali pozůstalí, kteří během zahájení procesu muže zasypali sprškou nadávek. „By si zdechl, ty šmejde! Ty zm…! Chcípni ve vězení. Oběs se tam,“ křičeli na něj ve chvíli, kdy ho vězeňská eskorta vedla do síně.

Proti verdiktu Vrchního soudu v Olomouci již není odvolání.