Příbor/Frýdek-Místek - Úhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř let ve věznici s ostrahou, tak zněl verdikt Okresního soud v Novém Jičíně, před nímž stanul dvaačtyřicetiletý Michal Barva z Frýdku-Místku.

Zásah u zraněné cyklistky v Příboře-Hájově. | Foto: Archiv/HZS MSK

Státní zástupce vinil Barvu z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí, řízení bez řidičského oprávnění, ohrožení pod vlivem návykové látky a ublížení na zdraví. Všechny tyto činy Barva spáchal v letošním asi nejotřesnějším případu, s jakým se policisté setkali.

Byl čtvrtek 21 srpna krátce po čtvrt na pět odpoledne, když policejní hlídka v Příboře spatřila osobní automobil Nissan Terrano. Barva, který v tu chvíli seděl za volantem, šlápl na plyn a začal ujíždět ve směru od Příbora na místní část Hájov. „Vlivem podnapilosti a velké rychlosti v mírné pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde vjel do příkopu. Přitom pravou přední stranou vozidla zachytil cyklistku, která jela ve směru do Příbora,“ uvedla tehdy k případu novojičínská okresní policejní mluvčí Miroslava Michálková Šálková.

Vůz poté přejel do pole a po chvíli se přední části zabořilo do příkopu a otočil se o necelých 180 stupňů. „Padesátiletá žena z Příbora utrpěla vážná poraněné, kterým podlehla ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě,“ doplnila Michálková Šálková. Žena neměla po střetu s masivním vozidlem žádnou šanci na přežití. Utrpěla vážné poranění hlavy, hrudníku a horních i dolních končetin.

Když příborští policisté muže identifikovali, zjistili, že letos v červnu mu okresní soud v Kroměříži uložil trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtyř roků, dechová zkouška navíc odhalila, že měl ve chvíli nehody v dechu 2,85 promile alkoholu. Barva putoval na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku a po výsleších do vazby.

Kvůli alkoholu v krvi mu nyní novojičínský soud uložil také trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho a půl roku. „Soudce mu dával téměř maximální možný trest. Byl tam smrtelný následek, když jel, měl v krvi více než dvě promile alkoholu. Jako speciální recidivista měl tyto činy opakovaně. Mnohokrát byl trestán, ať už ze strany správního orgánu nebo soudu,“ sdělila k trestu mluvčí novojičínského okresního soudu Pavla Růžičková. Nato poznamenala, že zákaz činnosti se možná zdá nízký.

„Ale v tomto případě už soudce nemohl dát více než rok a půl, protože maximum je deset let a on už z předchozí činnosti nasbíral osm a půl roku,“ vysvětlila Růžičková a dodala, že Barva byl posledních v letech odsouzen za obdobný trestný čin a způsobil havárii. „Jel, ačkoli měl v krvi více než jednu promile alkoholu,“ upřesnila mluvčí soudu.

Při hlavním líčení, obžalovaný Barva využil svého práva a nevypovídal. „V rámci závěrečné řeči se vyjádřil pouze v tom smyslu, že udělal obrovskou chybu a je mu to líto a chtěl by se omluvit,“ uzavřela Růžičková s tím, že rozsudek ještě není pravomocný. Státní zástupce se sice vzdal odvolání, ale obžalovaný Barva si ponechal lhůtu na rozhodnutí.