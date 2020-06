Na lavici obžalovaných usedl dvacetiletý student opavské školy. Podle státního zástupce v pozici jednatele ostravské společnosti uzavřel smlouvu s mužem, který měl nastoupit na pozici manažera s platem padesát tisíc korun měsíčně.

Dotyčný o den později začal „marodit". Žalobce tvrdí, že šlo o fingovaný pracovní poměr. Firma totiž neměla peníze na mzdu, nevytvořila ani potřebné podmínky. Cílem prý bylo vylákání co nejvyšších dávek nemocenského pojištění. Jednalo se o více než pětašedesát tisíc korun.

„Byli vedeni úmyslem se obohatit,“ konstatoval státní zástupce. Správa sociálního zabezpečení po prověření všech okolností dávky nevyplatila, vyšetřování pak převzala policie.

STOVKY TISÍC

Na první pohled jasný případ má však nejasné pozadí. „Pracovní smlouvu s tím člověkem jsem nepodepsal. Nepodepsal jsem ani platový výměr. Toho muže neznám,“ prohlásil u soudu obžalovaný student.

Prý se pouze nechal přemluvit k tomu, aby byl zapsán jako jednatel firmy. Nic neplatil, ani nezajišťoval, vše zařídili další lidé, s nimiž se různě seznámil. Měl za to dostat padesát tisíc korun.

Mladík, jenž se topil v dluzích, to viděl jako příležitost. Dlužil totiž stovky tisíc korun. „Dostal jsem se do finančních potíží. Dluh jsem řešil dluhem a spadl jsem do dluhové pasti,“ prohlásil.

Podle muže, který s ním během přepisu vše zařizoval, mělo jít o krátkodobou záležitost. „Řekl, že to bude jen na krátkou dobu. Že se nemusím o nic starat. Slíbil mi padesát tisíc korun, neviděl jsem ale ani korunu,“ prohlásil student.

„MANAŽER“ MLČEL

U soudu ve středu vypovídal i přijatý „manažer“ s platem padesát tisíc korun měsíčně, který byl již dříve trestním příkazem odsouzen k podmíněnému trestu. U soudu nyní vystupoval v roli svědka. Odmítl vypovídat s tím, že by si mohl způsobit další trestní problémy.

Na dotaz předsedkyně senátu, zda poznává obžalovaného, jen prohlásil: „Odmítám odpovědět.“ Student vzápětí uvedl, že svědka nikdy v životě neviděl. Jednání bylo odročeno. Soud bude muset vyslechnout řadu svědků, významnou roli zřejmě sehrají i znalecké posudky

Mladík se v současné době nachází ve vazbě, a to v souvislosti s jiným případem, který se týká padělání peněz.