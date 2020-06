Frýdeckomístečtí kriminalisté v těchto dnech sdělili obvinění třem osobám, které ještě před vyhlášením nouzového stavu měli společně páchat majetkovou trestnou činnost napříč Moravskoslezským a Olomouckým krajem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Tři pachatelé měli v osmi případech vniknout do různých objektů, kde měli způsobit škodu za více jak 170 tisíc korun. Dva muži ve věku 46 a 51 let a jedna žena ve věku 30 let si objekty vybírali náhodně, převážně šlo o prodejny s potravinami. Měli se ale vloupat také do jedné benzínové čerpací stanice a novinového stánku nacházející se v okrese Přerov. Ve třech případech se měli vloupat do objektů prodejen v okrese Frýdek-Místek, z čehož se mělo v jednom případě jednat o prodejnu železářství a o dvě prodejny s potravinami.