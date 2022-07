Na Frýdecko-Místecku bylo podle policejní databáze k 1. červenci 2022 v pátrání šestapadesát mužů a dvanáct žen, včetně mladistvých do osmnácti let.

Prestižní je pro policisty dopadení Hany Matějkové (ročník 1952). „Je podezřelá z rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Měla údajně odcestovat do Jihoafrické republiky,“ uvedla Daniela Vlčková z moravskoslezské policie. Pátrání po Matějkové bylo vyhlášeno v listopadu 2004. V České republice hořela půda pod nohama i Radomíru Zbýňovi (ročník 1965). V pátrání je od července 2004. „Je podezřelý z podvodu. V průběhu pátrání jsme zjistili, že se zřejmě zdržuje v zahraničí,“ řekla Vlčková.

Co se týká dalších regionů Moravskoslezského kraje, každý z nich má nějakou svou hledanou „celebritu“ nebo nezvyklý případ. Na ostravském seznamu například figuruje exposlanec Petr Wolf (ročník 1960). V roce 2012 byl za zneužití jedenáctimilionové státní dotace z ministerstva životního prostředí pravomocně odsouzen k šesti rokům vězení a k pětimilionové pokutě. Wolf proces označil za politický, což soudci důrazně odmítli. Exposlanec po vynesení odsuzujícího rozsudku dělal vše pro to, aby nemusel za mříže. Nakonec zmizel. Krajský soud na něj vydal zatykač. V pátrací databázi figuruje od 25. ledna 2013. Poslední stopy vedly do Latinské Ameriky. „Stopa hledaného Petra Wolfa končí v Paraguayi. Tamní úřady jsme požádali o spolupráci. Nicméně ty zatím nepřistoupily k jeho zadržení,“ informovalo v roce 2019 Policejní prezidium České republiky. Od té doby se žádné nové zprávy neobjevily.

Dvojnásobný vrah

Na Bruntálsku je hledaným číslo jedna bezesporu dvojnásobný vrah František Hudec (ročník 1950). V pátrání je od 23. září 1992. Zmasakroval svou manželku a nevlastního syna. Použil nůž a sekeru. Podle některých stop by se mohl ukrývat na území bývalého Sovětského svazu, není však vyloučeno, že je už po smrti.

Řada otazníků zůstává v případu lékaře Martina Rybnikára (ročník 1976) ze Slovenska, který pracoval ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Nadějný lékař bez jakéhokoliv vysvětlení v březnu 2003 nenastoupil na svou směnu. Přitom měl pověst spolehlivého člověka, kterého si nadřízení chválili. Od té doby se nad ním slehla zem.

„Vědělo se o něm, že má rád Tatry, proto jsme pátrání zaměřili i tímto směrem. Nebyli jsme ale úspěšní,“ prohlásil před několika roky policista z pátracího oddělení, podle kterého se během vyšetřování ukázalo, že lékař měl zálibu v kurzovém sázení. „Na tehdejší dobu sázel poměrně velké částky. Víme také o větší výhře, kterou ale brzy prosázel,“ dodal kriminalista. Zda s tím lékařovo zmizení souvisí, však policie neví.

Ochránci zákona prověřovali několik verzí, včetně té, že se stal obětí násilného trestného činu. To se ale nepotvrdilo. Kolegové z práce se spíše klonili k tomu, že Rybnikár, který byl introvertní typ, nevydržel velké pracovní vytížení a odjel do slovenských hor relaxovat. Rád totiž lezl po skalách. Policie nevylučuje ani možnost, že měl v horách nehodu. Rybnikár nechal v Ostravě snoubenku.

Vybrané fotografie hledaných a pohřešovaných osob z Frýdecko-Místecka pocházejí z databáze Policie ČR platné k 1. červenci. Fotografie hledaných a pohřešovaných osob z dalších okresů Moravskoslezského kraje naleznete na regionálních stránkách Deníku.