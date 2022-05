V průběhu několika soudních líčení zaznělo, že žena byla chvíli po pádu v bezvědomí, krátce na to už ale komunikovala a když kolem třetí hodny ranní přijela záchranná služba, byl plně při vědomí, ale očividně opilá. Pozdější vyšetření prokázalo, že v krvi měla 2,54 promile alkoholu. Zasahujícímu záchranáři také řekla, že si vzala taneční drogu extázi MDMA. To se však nepotvrdilo, neboť při vyšetření v ambulanci tvrdila, že nemůže poskytnout moč, neboť necítí potřebu.

Lékař převzal mladou ženu k vyšetření ve 3 hodiny a 50 minut. Ptal se jí na to, jak se cítí, ona se chtěla vrátit na diskotéku s tím, že je jí dobře. Lékař jí prohmatal hlavu, poslechl si ji, odebral krev. „Natočení EKG odmítla, vytrhla si také infuzi, popřela lékaři, že by upadla,“ přiblížil situaci v pondělní závěrečné řeči obhájce lékaře. Opilá žena se později svezla z postele na zem, kde ji personál nechal ležet, aby si neublížila. Lékař její stav vyhodnotil jako intoxikaci alkoholem a zavolal příbuzným, aby si pro ni přijeli.

Soudkyně Ivan Šostáková v hlavním líčení připomněla, že matka a otčím poškozené tvrdili, že když si ji vyzvedávali, nemohla stát na nohách. Lékař matce pouze sdělil, aby na dceru dohlíželi, bez dalších konkrétních pokynů. Kolem jedenácté hodiny dopolední mladá žena doma upadla do kómatu, po převozu do ostravské fakultní nemocnice lékaři zjistili, že má zlomenou spánkovou kost a epidurální krvácení. V nemocnici se podrobila operaci, hospitalizovaná byla do 15. května 2018. V současné době má trvalé následky - sníženou pohyblivost. Není soběstačná, takže žila u svého otce, ten ale předloni zemřel, když byl s ní v jedné místnosti. To jí způsobilo další trauma. V rámci snížení společenského uplatnění hodlá rodina zádat o více než 8 milionů korun.

V průběhu líčení soud vyslechl několik znalců z více oborů lékařství, v pondělí se zabýval rovněž posudkem, který nechala vypracovat obhajoba. Výslechem znalců chtěl soud zjistit, zda vyšetření, které obžalovaný lékař provedl, bylo dostačující, či zda měl nechat provést třeba ještě rentgen, který by případnou zlomeninu odhalil, jak celou dobu tvrdil zástupce poškozené. Znalci se spíše přikláněli na stranu lékaře s tím, že vzhledem k informacím, které v dané době měl a k vyšetření, při němž na hlavě nezaznamenal žádný otok, udělal, co měl.

Soud byl ale jiného názoru. „Obžalovaný je odborník, nikoliv laik. Neprovedl rentgen a ani o tom neuvažoval. Měl brát v úvahu, že ke zranění mohlo dojít, ne jen to, že se může jednat o alkoholovou intoxikaci. Nic nebránilo tomu, aby poškozenou opakovaně vyšetřil a nechal ji na pozorování,“ uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně Šostáková a dodala, že pokud by mladou ženu lékař umístil na pozorování v nemocnici, mohlo se přijít na to, že se něco děje, dříve a následky nemusely být tak těžké. Znalci uvedli, že v případě dřívějšího zjištění epidurálního krvácení a následné operace by se tak mladý organismus s tímto zraněním dokázal lépe vyrovnat. „Nemělo dojít k předání do domácího léčení,“ konstatovala soudkyně.

Soud uložil lékaři peněžitý trest a částečný zákaz činnosti. Obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolají, rozsudek tak zatím nenabyl právní moci. Peněžitý trest, který soud uložil, spočívá v padesáti denních sazbách po 1500 korunách, dále soud zakázal lékaři vykonávat činnost lékaře na oddělení pohotovostní služby na dobu 18 měsíců.