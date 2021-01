V Česku podle údajů statistického úřadu žije kolem 440 tisíc lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému. Podle Babiše se jich zapsalo zatím asi 183 tisíc a z nich zhruba sto tisíc čeká na přidělení termínu. Pro ostatní se měl systém otevřít původně 1. února.

"My určitě nebudeme otevírat nějaké nové registrace, myslím kategorie občanů, protože zkrátka tuto kategorii (nad 80 let) budeme očkovat dlouho… Aspoň za mě není žádný plán, že bychom otevírali nějaké nové věkové kategorie z hlediska očkování," uvedl Babiš.

Řada lidí nad 80 let žije v domovech seniorů či v domovech se zvláštním režimem. V těch je podle poslední sociální statistické ročenky zhruba 57 600 lůžek. Všechna obsazena nejsou. Kolik osmdesátníků a starších v zařízeních už dostalo očkování, zatím stát přesně neví. Podle Babiše ještě z domovů není "zpětná vazba".

Premiér podotkl, že se denně do očkovacího systému zapisuje kolem 2000 až 3000 lidí nad 80 let. Podle Babišova odhadu se tak zatím k očkování nepřihlásilo asi 190 tisíc osmdesátníků a starších, kteří žijí doma. Premiér dodal, že starší seniory, kteří se nezaregistrují, bude potřeba kontaktovat. Mohli by to dělat praktičtí lékaři i sociální odbory radnic.

Náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová míní, že očkování by se urychlilo, pokud by sociální odbory vytvořily seznamy seniorů i s jejich kontakty. Očkovací centra by se pak s radnicemi spojila.

Většinu lidí nad 80 let, kteří žijí doma, registrují do systému jejich příbuzní. "To nám pak někdy komplikuje administraci. Někdy objedná dcera a přijde syn, jsou tam různá telefonní čísla. Někteří, jimž se nepodaří proklikat (v systému na termín očkování), si myslí, že když mají PIN, přijdou s ním a je to ta rezervace," popsala Gutová. Podotkla, že se lidé nad 80 let často bez pomoci neobejdou. "Když vidíme, že transport na druhou dávku je pro seniora a rodinu obtížný, rovnou je registrujeme do mobilního týmu a jedeme za nimi domů," dodala Gutová.

Snížené dodávky vakcín

Podle Babiše je nyní potřeba dořešit také očkování pacientů, kteří v nemocnicích neleží, ale jen do nich docházejí. Ministerstvo zdravotnictví má připravit pokyny, jak mají nemocnice postupovat.

Česko dostalo zatím kolem 250 tisíc dávek vakcíny. Podle premiéra je naočkovaných 192 tisíc lidí. "Není problém ve schopnosti očkovat, ale problém je naorganizovat to správně. To je odpovědnost jednotlivých očkovacích míst a center, aby si to nějak naorganizovaly, aby to vyšlo na druhou dávku," uvedl Babiš.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek oznámil, že ČR dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech vakcíny méně. Plat vakcíny a lahviček by mělo dorazit o pětinu méně. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit.

V nedělních Otázkách Václava Moravce Blatný uvedl, že naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít proti původnímu plánu zpoždění zhruba o měsíc. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března.