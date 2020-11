„Věk přijímaných pacientů do nemocnic výrazně vzrostl, ze 65 let na 70 let, což značí, že máme výrazný problém s nárůstem pacientů v této věkové skupině," řekl také na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Blatný. V současné době je v nemocnicích zhruba 8000 hospitalizovaných osob, dodal.

Znovu apeloval na starší spoluobčany, aby vycházeli ven jen v nejnutnějších případech. „Chtěl bych zdůraznit a apelovat nejen na starší spoluobčany. Je zde nesmírně žádoucí, aby všichni omezili kontakty a nákupy na nezbytně nutnou dobu. Není to žádné strašení, je to prosba, protože jestliže se tak stane, můžeme věřit, že se situace začne zlepšovat dříve," řekl Blatný.

Kapacita lůžek je ale podle něj zatím dostatečná. Některé nemocnice mají kapacitu vyšší, jiné jsou na jejím prahu. Vláda rovněž rozhodla o zaslání milionu kusů ochranných rukavic do Francie. Na Maltu poslala sto dávek léku remdesivir. V obou případech Česko reagovalo na žádost daných zemí o pomoc při boji s epidemií koronaviru. "Česko je jednou z členských zemí EU, cítí to tak a plní závazky oboustranně," uvedl ministr.

O ochranné rukavice požádalo francouzské ministerstvo zahraničních věcí, Česko je posílá jako materiální dar. Malta o anitvirotikum remdesivir žádala kvůli výpadku jejích dodávek, dodal ministr. V Česku byl lék podaný od 24. března zhruba tisícovce pacientů, zásoby na říjen mají být pro 1650 lidí.

Plošné testování

Ministři v úterý schvalovali rovněž poslední detaily k plošnému testování sociálních zařízení, o kterém rozhodli v pondělí. „Nově jsou v testování antigenními testy zahrnuty asistenční služby, chráněné bydlení a denní stacionáře pečující o seniory. To je to, co jsme dnes doladili," řekla na tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Vyjádřila se také k respirátorům, které budou zasílány domovům pro seniory a dalším pracovníkům sociálním služeb. „Půjdou ze státních hmotných rezerv. Pro stát je levnější, když bude pořizovat respirátory v počtu milionu kusů, než když to budou jednotlivé sociální služby dělat po tisících. Odpadne administrace a sociální služby nebudou muset ten nákup předfinancovávat," vysvětlila Maláčová.

Povinnost testovat klienty mají sociální zařízení podle vydaného mimořádného opatření od 4. listopadu, od stejného dne bude platit i pro zaměstnance. První testování musí stihnout do týdne, poté vždy v týdenních intervalech. Podle Blatného bude testování všude zahájeno do 9. listopadu.

Plošné testování na koronavirus v sociálních službách je podle ministerstva nezbytné vzhledem k rychlému šíření covidu-19, které se nevyhýbá ani domovům pro seniory a podobným zařízením. Podle posledních zveřejněných statistik ze čtvrtka se nákaza vyskytla ve 182 zařízeních, nemocných bylo asi 3800. Nyní tvoří senioři obecně 14 procent lidí s covidem-19. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Zvýšení příspěvku na dítě

Maláčová rovněž uvedla, že pošle do připomínkového řízení návrh na zvýšení příspěvku na dítě pro pracující rodiny s dětmi. „Z přídavku na dítě se bohužel v posledních letech stala chudinská dávka. Tím, jak naše společnost rostla a rostly mzdy, tak nám z přídavku na dítě jenom od roku 2014 vypadlo přes 200 dětí," uvedla s tím, že v tuto chvíli bere přídavky jen 10 procent dětí v celé České republice.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let stát dává 500 korun, od šesti do 15 let je to 610 korun a od 15 do 26 let při studiu 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, jsou částky o 300 korun vyšší.

Podle chystané novely o státní sociální podpoře, kterou na webu zveřejnila vláda, ministerstvo navrhuje zvýšit od ledna přídavky o 26 procent. Z nynějších 500, 610 či 700 korun podle věku dítěte by se dávka mohla zvednout na 630, 770 či 880 korun. Pokud by aspoň jeden z rodičů pracoval, byla by podpora zase o 300 korun vyšší. Rozšířit by se měl také okruh rodin, které by přídavky mohly pobírat. Nárok by měly mít rodiny s příjmem do trojnásobku minima.

V podkladech k zákonu to ministerstvo zdůvodnilo nutností podpořit rodiny s dětmi, na které dopadla nařízená omezení, zavření škol i zdražování. Potřeba by příští rok bylo 1,7 miliardy korun navíc. V navrhovaném rozpočtu suma zatím není.