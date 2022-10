Pod novou značkou budou dráhy nabízet cestujícím veškeré informace a služby spojené s nočním cestováním. „Chceme dát noční dopravě další impuls. V našem případě přitom nejde jen o novou image, logo a pár barevných obrázků, ale také o hmatatelné, konkrétní změny,“ zdůraznil Krapinec. Poukázal na modernizaci devíti lůžkových a stejného počtu lehátkových vozů v dílnách Škoda Pars v Šumperku.

Lůžkové vozy, které jsou oproti lehátkovým vozům spojeny s vyšším komfortem, mají podle Krapince například vyměněny součásti lůžek, nové osvětlení, obložení stěn, sociální zařízení, sprchy nebo nově také zásuvky nebo internetové připojení. Vyměnit by se měly také klimatizace, řídící jednotky dveří nebo centrální zdroje energie. Na vozech se zároveň provádí periodické opravy. Modernizace by měly být dokončeny během zimy.

České dráhy v současnosti denně provozují noční vlaky s lůžkovými a lehátkovými vozy z Prahy do Varšavy, dále z Prahy přes Žilinu, z Prahy přes Bratislavu do Budapešti a přes České Budějovice a Innsbruck do Curychu. Od prosince do jízdního řádu přibude nové spojení do Curychu s trasou přes Drážďany, Frankfurt nebo Basilej. Celkově by dopravce podle odhadů v lůžkových a lehátkových vozech měl přepravit kolem 100 tisíc cestujících.

Lůžkové a lehátkové vozy ve vozech Českých drah.Zdroj: ČTK/Kateřina Šulová

V současnosti mají dráhy pro noční spoje celkem 30 vozů. Z toho je 21 vozů lůžkových a zbylých devět lehátkových. Rozšíření této flotily přitom podle Krapince teď není na pořadu dne. Dopravce chce primárně investovat do vozového parku pro klasické denní spoje a provoz nočních spojů průběžně vyhodnocovat.

Dráhy tak budou v příštím roce vypravovat pět pravidelných nočních linek. Další budou ve spolupráci s ČD vypravovat jejich zahraniční partneři. Konkrétně půjde o celoroční linky Štýrský Hradec-Vídeň-Břeclav-Bohumín-Vratislav-Berlín, dále Štýrský Hradec-Vídeň-Břeclav-Bohumín-Varšava, linku Budapešť-Bratislava-Břeclav-Bohumín-Varšava, Budapešť-Bratislava-Břeclav-Bohumín-Berlín a Praha-Brno-Košice. V letní sezoně pak budou na českých kolejích jezdit také noční spoje z Bohumína do polského Helu, dále do letoviska Leba a do Kolobřehu.

Krapinec doplnil, že železniční dopravci v Evropě usilují o to, aby se noční vlaky staly konkurencí leteckým spojům. K tomu jsou však podle něj potřeba legislativní změny, které by například zdanily letecký kerosin nebo odpustily poplatky za využívání železnice v jednotlivých zemích.