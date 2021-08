Ostravský kraj má dostat z Fondu spravedlivé transformace polovinu všech prostředků. Přitom náklady na útlum těžby uhlí tam už budou minimální. Karlovarský kraj, který dostane jen zlomek, proti tomu protestuje.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans (uprostřed) si prohlédl Dolní oblast Vítkovice (DOV), 17. července 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Čtyřicet miliard korun má v příštích letech přitéct do Česka v rámci Fondu spravedlivé transformace. Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který před několika dny představil revoluční plán snížení emisí „Fit for 55“, navštívil Ostravu. Zdejší region i on sám považuje za ukázku úspěšné přeměny bývalého uhelného regionu.