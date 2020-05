1) Kdy můžeme přestat nosit roušky venku?

Roušky venku přestanou být povinné od pondělí 25. května. Tedy od stejného dne, kdy by měla skončit poslední vlna zákazů a otevřou se například i vnitřní prostory hospod, bazény či velká obchodní centra.

2) Za jakých podmínek si roušku venku budu moci sundat?

Základní podmínkou je to, aby odstup od dalších lidí (na chodníku, na ulici, v lese atd.) byl aspoň dva metry. Výjimkou je situace, kdy půjdete po ulici s rodinou, tehdy dvoumetrový distanc neplatí.

3) Kde je nošení roušek nadále povinné?

Venku, pokud je někde shluk neznámých lidí. Roušky zůstávají povinné i pro vnitřní části budov, MHD či vozidla taxislužby. Roušku nemusíte nosit u sebe doma či na zahradě.

4) Co roušky ve školce či u přijímaček?

V mateřské školce či dětské skupině nemusejí mít roušku děti ani učitelé, to neplatí, pokud jdou na procházku ven. V základních a středních školách mohou roušku děti odložit při vyučování, pokud to dovolí učitel. Nově ale platí, že roušku mohou studenti sundat při státních zkouškách či přijímacích řízeních, pokud je dodržen odstup aspoň 1,5 metru a v místnosti není více než 15 lidí.

5) Jak je to s rouškami v hospodě?

V restauracích a kavárnách (do 25. května jsou v provozu jen předzahrádky) není povinné nošení roušky při konzumaci jídla a pití.

6) Část profesí sundá roušky v práci už 12. května, které to budou?

Novou výjimku pro nošení roušek dostávají částečně některé zdravotnické profese, například logopedi. I ostatní výjimky zůstávají v platnosti. Roušky nemusejí mít řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

7) Kdo bude kontrolovat povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách?

Policie, ta navíc nově získala pravomoc udělovat desetitisícovou pokutu na místě. Prezident podepsal novelu zákona. Až dosud hříšníky policie předávala do správního řízení.

8) Kdy přestanou být roušky povinné také ve vnitřních prostorách?

To vláda zatím nechce odhadovat, chce počkat, jak se projeví dosavadní rozvolnění.

9) Co když se epidemie opět rozšíří? Od jakého počtu nakažených se opět začne zpřísňovat?

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula nechce říci konkrétní číslo. Pokud bude nakažených přibývat, chce stát více než dnes nasadit chytrou karanténu a zasahovat více na lokální úrovni.

10) Co nákupní hodiny pro seniory, zůstávají v platnosti?

Ano. Vláda je nakonec nezrušila. Ve velkých obchodech (nad 500 m2) tak až do odvolání mohou mezi 8.00 až 10.00 nakupovat jen senioři či hendikepovaní lidé (ZTP i ZTP s doprovodem).