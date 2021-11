Od začátku epidemie zemřelo v Česku s koronavirem 30 689 lidí. V posledních dnech jsou počty obětí už většinou opět dvouciferné. Za první tři dny tohoto týdne zemřelo s covidem 43 nakažených, za první tři dny minulého týdne to bylo 28 lidí. Je navíc pravděpodobné, že údaje ze začátku tohoto týdne při dalších aktualizacích ještě vzrostou.

V tomto nebo příštím týdnu se podle predikce, kterou v úterý představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, celá země dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na 100 tisíc obyvatel. Maximální hodnota může být asi 7000 případů za týden.

V pěti regionech Česka už je incidenční číslo vyšší než 300, v Olomouckém kraji má hodnotu 412. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 381, Jihočeský s 359, Jihomoravský s 337 a Praha, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 322 nakažených. Naopak jediným krajem, kde incidence zůstává nižší než 100, je Karlovarský. Za uplynulý týden tam je na 100 tisíc obyvatel 84 případů koronaviru.

Dušek čeká do konce roku kolem 2000 hospitalizovaných s covidem-19. To by ale stále bylo výrazně méně než letos v březnu, kdy bylo v nejhorší situaci v nemocnicích s covidem i více než 9500 lidí a přes 2000 z nich bylo v těžkém stavu.

Očkování proti koronaviru ve středu v Česku podstoupilo 39 642 lidí. Z toho více než 24 tisíc lidí si přišlo pro třetí posilující dávku vakcíny. Od prosince loňského roku podali zdravotníci téměř 12,2 milionu dávek vakcíny. Ukončené očkování má v České republice 6,07 milionu lidí.

Laboratoře ve středu provedly téměř 130 tisíc testů, asi o 49 tisíc více než před týdnem. U preventivních a plošných testů vzrostla pozitivita proti minulé středě z 1,9 na 2,08 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšila z 11,73 na 19,14 procenta. Naopak v případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních testů v mezitýdenním srovnání mírně snížil z 7,1 na 6,91 procenta.

Od začátku epidemie odhalily laboratoře v Česku 1 747 701 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.