Nakazíte mě covidem? Zaplatím. Ale jen za lehký průběh, slibují odpůrci vakcín

Takzvaní antivaxeři se raději nakazí koronavirem, nežli by si nechali píchnout injekci. Na internetu už shánějí dobrovolníky, kteří jim covid „předají“. Netuší, že jde o trestný čin. Ve vězení by takový „dárce“ mohl skončit až na dvanáct let.

Zájem o očkování proti covidu díky vládním opatřením roste. Stále se však najdou odpůrci, kteří vakcíny odmítají | Foto: Deník/Jana Vandlíčková