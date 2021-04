Pro větší bezpečnost na počítači používejte správce hesel, radí odbornice

Eva Matějková





Problémy s domácí výukou a její bezpečností řeší mnoho evropských států. Podle britské odbornice Sally Adam ze mezinárodní IT společnosti Sophos by neškodilo přidat zmínku o bezpečném chování na internetu přímo do osnov na základních školách.

Distanční výuka žáků. | Foto: Shutterstock