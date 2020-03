Ekonomové z think-tanku IDEA hovoří o nákladech ČR na zvládnutí krize v řádech stovek miliard. Propad ekonomiky může dosáhnout kdekoliv na světě až 30 procent. Jak tomu čelit?

Česko má ohromnou palebnou sílu v tom, že není moc zadlužené, takže má obrovský prostor v bankovní likviditě. Úrokové sazby jsou nízké a ČNB je dále snížila, což jsou dobré zprávy. Nemá cenu strašit veřejnost odhady propadu ekonomiky.

Podstatná je věta, kterou vyřkl prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, že se do toho dá tolik peněz, kolik bude zapotřebí, ne méně, ne více. Ekonomika to určitě vydrží, ale až pandemie opadne, bude hodně důležité, jak ji co nejrychleji rozhýbat. Proto se hodně dívám, jak na to jdou v Číně a Jižní Koreji, kde už se život vrací do normálu.



Jaké používají nástroje oživení?

Především zvýšenou úvěrovou činnost. K té se už místopředseda české vlády Karel Havlíček přihlásil, když oznámil navýšení garančních rámců na nové peníze. Každý bude muset nést část břemene. Máme tu čtyři sektory, jichž se to týká. První je vláda a vládní instituce, které vykazují velmi nízký dluh, stejně jako obce a kraje. Pak tu jsou banky ve vynikající finanční kondici.

Firmy samozřejmě aktuálně dostanou ránu, protože se zastavuje výroba, ale ani ty na tom zatím nejsou finančně špatně. A nakonec je tu obyvatelstvo, jež také není bůhvíjak zadlužené. V mezinárodním kontextu máme ve všech čtyřech základních segmentech dobrou výchozí pozici na to, abychom prošli středem. Kdekdo v zahraničí by s námi rád měnil.

Co je tedy třeba aktuálně dělat?

Především zachovat klidnou hlavu, nefantazírovat, kolik to celé bude stát. To uvidíme až potom. Potřebujeme ujištění, že se udělá to, co bude zapotřebí. Na tom se intenzivně pracuje. Banky, vláda i podnikatelské svazy jedou na plné obrátky.



Znamená to, že až epidemie odezní, díky dobré kondici české ekonomiky nebudou její ztráty fatální?

Ztráty budou vysoké, ale nepoloží nás. Důležitá bude i evropská spolupráce. Hranice v rámci EU musíme udržet otevřené. Mě fascinuje to, co se odehrává na polských a maďarských hranicích, to je temná hodina Visegrádu.

Týká se váš optimismus i takových odvětví, jako je cestovní ruch, hoteliérství, restauratérství?

Ty potřebují pohotovostní pomoc, jednak peníze pro zaměstnance, jednak úlevy na splátkách dluhů pro zaměstnavatele. O tom se teď jedná. Vláda situaci chápe. Vyžívat se v kritice a rozebírat, kdo co zvoral, nic nepřinese. Musíme hledat a nacházet řešení. Nejsme daleko od nalezení mechanismu, který nás udrží nad vodou a až to přejde, pomůže nám rychle se odrazit ode dna.

Objevují se desítky návrhů, jak zaměstnancům i podnikatelům ulevit, kromě prodloužení ošetřovného třeba zmrazit splácení všech půjček do konce roku či odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance. To vše by se mělo zvažovat?

Všechno je na stole. Teď je třeba to dávat na papír a kalkulovat. Zatím nehoří, musíme zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. Hospodářství je třeba zavodnit likviditou, což se děje. Kdo je nyní senzacechtivý a vyžívá se v popisu očekávaných morových ran, neslouží své vlasti a jejím občanům.