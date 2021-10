Politická odpovědnost v problému konce několika dodavatelů energií podle Fialy nepochybně je. V případě, že by nebylo po volbách, měl by podle něj šéf MPO Havlíček rezignovat. V současné situaci podle něj musí MPO a ERÚ poskytovat lidem dobré a rychlé informace, což se neděje. "Lidé jsou vyděšeni, neví si s tím rady, dívají se v médiích na katastrofické zprávy," uvedl.

Fiala úřady vyzval, aby spotřebitelům poskytly konkrétní návody. Změny v personálním obsazení ERÚ nechtěl Fiala zatím komentovat, povede se podle něj o všem diskuse v koalici.

ERÚ dnes oznámil, že vyzval všech 434 licencovaných dodavatelů energií k zaslání dokladů, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Informaci mají zaslat do konce října. Prověření zahájil úřad podle Fialy pozdě.

"Čeká nás těžký rok a určitě těžká zima," řekl dále Fiala. Doplnil, že to, jak současná vláda hospodaří a kam nechala dojít ceny energií, není vůbec dobré. Signály, že jsou v ČR distributoři energií, kteří mají problémy, tu podle něj byly několik týdnů.

Havlíček před tím v diskusním pořadu televize CNN Prima News řekl, že alternativní dodavatelé energií, jako je končící Bohemia Energy, se dostávají do problémů v celé Evropě. V důsledku liberálního nastavení trhu nemá stát podle ministra mnoho nástrojů, kterými by mohl do věci vstupovat. Zopakoval, že končící kabinet uvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na energie z 21 na deset procent nebo i na nulu.

Havlíček uvedl, že je po konzultacích v EU předjednané, že by unijní orgány kvůli tomu ČR nepostihovaly. Z výnosů ze solární daně pak vláda plánuje dát lidem takzvaný energetický šek, který by měl pro průměrnou domácnost hodnotu asi 1500 korun.

Dlouhodobé řešení

Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, které Babiš plánuje, se podle Fialy nemůže současné vládě podařit zavést. Nemá informace, že už by o tom jednala z Evropskou unií. Není to ani podle něj správná cesta. Týkalo by se to i lidí, kteří mají zafixovanou cenu energií a úlevu nepotřebují. Navíc by se DPH někdy znovu muselo zvýšit a jednalo by se o skokový nárůst.

"Naši experti už na tom (řešení) pracují. Chceme udělat řešení jak krátkodobé, tak v nějakém dlouhodobějším horizontu," uvedl dále Fiala. Krátkodobě prostřednictvím příspěvku na bydlení by bylo možné pomoci těm neohroženějším skupinám a v dalším období by bylo třeba lidi motivovat k instalaci solárních panelů, zateplení domů a vytvoření správného energetického mixu.

Pro Českou republika je podle Fialy naprosto nezbytné budování jádra. V souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovany je potřeba podle něj mít na paměti, že se mluví sice o stavbě nových bloků, ale jedná se o náhradu stávajících, které skončí.

"Musíme pohnout kupředu nejen tendr, ale i tu notifikaci, to vyjednávání v Bruselu, abychom to vůbec stihli. Nemůžeme si dovolit být bez jádra," dodal Fiala.

Havlíček: Fiala o energetice nic neví



Fiala podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) v posledních dnech ukázal, že nerozumí ekonomice, a nyní předvedl, že neví nic o energetice. Stát ani regulátor nesmí v České republice stejně jako nikde jinde zasahovat do tržního prostředí. Havlíček to dnes sdělil ČTK.



Odběratelé, kteří ztratili svého dodavatele energií, mají ochrannou lhůtu šest měsíců, aby uzavřeli smlouvu s novým. Vláda také chystá podporu pro všechny zákazníky, aby dopady celosvětového růstu energií, byly co nejmenší, uvedl Havlíček, vicepremiér dosluhující vlády.



Méně spolehliví alternativní dodavatelé podle Havlíčka končí v této době ve všech zemích. Národní regulátoři podle něj musejí zajistit, že odběratelé nezůstanou bez energie, což je pro české zákazníky zajištěno. "Snížíme DPH a poskytneme příspěvek z toho, co jsme získali zdaněním solárních investorů," dodal Havlíček. Snížení DPH na nulu, které Babišova vláda plánuje, se podle Fialy nemůže současné vládě podařit zavést. Krátkodobé řešení vidí ve využití sociálních dávek.