Jak dlouho se státní návštěva královny připravovala? Příprava státní návštěvy monarchy je vždy během na delší trať, v případě britské královny obzvlášť. Ona už z titulu své funkce musí nejprve objíždět země, jimž je hlavou státu. Právně to sice zahraniční cesty nejsou, přesto to jsou cesty mimo Velkou Británii. Až potom jsou na řadě ty ostatní a každý by chtěl, aby do jeho země britská královna přijela. Termín se začal vyjednávat už na přelomu let 1994 a 1995. Byla to doba, kdy královna s ohledem na svůj věk a program jezdila na státní návštěvy, tedy mimo země Commonwealthu, jen dvakrát do roka.

Čím se ji podařilo přesvědčit, že má přijet právě do Prahy?

Výhodu jsme měli v tom, že jsme byli novým státem a usilovali jsme o vstup do NATO a Evropské unie. Historická vazba s Velkou Británií je zřejmá, a hlavně byl prezidentem Václav Havel. Přesto bylo těžké trefit se do termínu. Podařilo se ale spojit návštěvu České republiky a Polska.

Pohřeb Alžběty II. bude nevídaný. Boj o jméno Karel je zbytečný, říká Forejt

Bylo těžké vypořádat se s královským protokolem?

Pravidla, která jsou pro pohyb u dvora a styk s královnou, se liší podle toho, jestli je to v Británii a jste britský občan nebo ne, a nebo zda je to v zahraničí. Proto také jejich přísnost v Praze nebyla tak velká, jako by to bylo pro britského občana v Londýně. Myslím si, že se nám je podařilo dodržet. Lidé z jejího protokolu říkali, že oceňují, když se někdo snaží být slušný nad rámec toho, co musí, ale ať se nesnažíme zbytečně. Někdy to může působit kontraproduktivně, takže ať ten, kdo nezná věci, jež jsou v Británii pro dámy během oficiálních akcí běžné, je raději ani nezkouší.

Co jste si tedy měli odpustit?

Obvyklé tam bývají doplňky jako klobouk či rukavice a dělá se pukrle. Královna ale neomylně pozná, kdo má na sobě klobouk poprvé v životě, a tím pádem to na něm nevypadá dobře. Anebo kdo neumí pukrle, ať si je spíš odpustí. Říkali nám: „V mnoha zemích jsme zažili nespočet takových příhod, kdy se nějaká dáma snažila udělat pukrle a málem spadla.“

V Praze tedy žádné faux pas nenastalo?

Václav Havel měl zvyk, že státníkům na návštěvě třeba ukázal cestu tím, že je zatahal za rukáv anebo popostrčil. Proto nás požádali, abychom mu řekli takovým způsobem, aby se neurazil, že na královnu nikdo nikdy nesmí sáhnout. Za žádných okolností. Podařilo se to, Václav Havel to nevzal jako urážku a smál se tomu. A když se dozvěděli, že po státní večeři zve státníky na pivo, a to nejen prezidenty, ale třeba i španělského krále Juana Carlose, vysvětlili nám, že u královny to nepřipadá v úvahu. Nakonec mi ale v den návštěvy, když už proběhlo slavnostní přijetí a prezident seděl s královnou v salonku, říkali, že by bylo vhodné, aby v průběhu dne prezident královnu na to pivo přece jen pozval. Ona bude ráda, ale odmítne to. Takže ji opravdu pozval, ona to s díky odmítla, a všechno proběhlo podle protokolu tak, jak mělo.

Karel III. chce monarchii modernizovat. Vystěhuje ji z paláců, říká odbornice

Jaká byla královna v osobním kontaktu?

Nechtěl bych, aby to vyznělo banálně, ale byla velmi příjemná a milá, dokázala se i usmát. Samozřejmě na ní bylo vidět, že odstup, který se někdo učí, ona měla již v sobě, o tom nikdo nepochyboval. Potkával jsem ji po tři dny, položila mi klasickou anglickou otázku, jaké bude zítra počasí, bavili jsme se o programu. Za svou kariéru jsem zažil hodně politiků, ale ona by je tím, jak byla profesionální, strčila do kapsy.

Setkal jste se také s budoucím králem Karlem III.. Jak na vás působil?

V České republice byl celkem pětkrát, já jsem byl u jeho oficiální návštěvy v roce 2000. Tedy tři roky po smrti princezny Diany, když v Británii nebyl zrovna miláčkem davů. Byl však také velmi lidský a příjemný. Protože se Dagmar Havlová stejně jako budoucí král zajímala o kytičky, pozvali jsme tam i britského odborníka Malcolma Stuarta z firmy Botanicus v Ostré. Po oficiální večeři proběhla velmi hezká diskuse na téma botaniky. Nadace současného krále také sponzorovala obnovu palácových zahrad pod Pražským hradem, velká část na to šla přímo z jeho peněz.

Co se bude dít do pohřbu královny Alžběty: Každý den má svůj program a pravidla

V čem se během čtvrtečního večera z hlediska protokolu zásadně změnilo jeho postavení?

Už tím, že byl korunním princem, hodně přebíral z role královny. Ona se s ním také dohodla, že bude přebírat veškeré její funkce směrem k Commonwealthu, takže už se svou manželkou Camillou vykonávali spoustu povinností. Proto bych řekl, že změna bude spíš hlavně navenek, a že jeho poddaní k němu budou mít ještě větší úctu. Asi už s ním nebudou tak často hovořit o jeho zálibách, třeba právě o botanice.

Zesnulá královna byla u Britů velice oblíbená. Má její nástupce šanci, že bude také tak populární?

Je jasné, že královna požívala mimořádnou autoritu. Musím říct, že podle toho, jak se o svém nástupci vyjadřovala v posledním období a také jak Charles jednal, tak si myslím, že ty horší doby u britské veřejnosti už má za sebou. Královna vládla 70 let, což je unikátní nejenom v britské historii, ale světově byla po Ludvíkovi XIV. druhým nejdéle panujícím monarchou v historii lidstva. Když tedy teď nastoupí na trůn korunní princ, byť nejstarší v historii Británie, tak nemůže být hned na stejné úrovni. Ale myslím si, že časem může být stejně populární.